Прем`єр-ліга. "Динамо" в Києві бере три очки у матчі з "Дніпром-1"

Київське "Динамо" у матчі 9 туру української Прем`єр-ліги з рахунком 2:0 здолало "Дніпро-1".

Поєдинок пройшов у Києві в неділю. Динамівці мали абсолютну перевагу в цій зустрічі і купу моментів, щоб зробити рахунок більш розгромним.

На 30-й хвилині "Динамо" повело в рахунку. Після прострілу з флангу від Віталія Миколенка Беньямін Вербич переправив м`яча у ворота - 1:0. До цього суддя скасував гол Дениса Гармаша через офсайд.

Ще в одному з моментів удар Гармаша з метрів десяти відбив воротар "Дніпра-1" Валерій Юрчук. Через пару хвилин рефері скасував через положення поза грою вже гол у ворота "Динамо". Після удару Ігоря Когута Геннадій Бущан м`яч відбив, а на добивання зіграв Олексій Чичіков. На 42-й хвилині Вербич мав нагоду оформити дубль, але з метрів 13-ти не поцілив у ворота.

У другому таймі "Динамо" знову домінувало на полі. На 72-й після помилки на виході воротаря "Дніпра-1" Віктор Циганков бив у порожні ворота, але м`яча вибив захисник дніпровців. На 74-й хвилині після удару Артема Беседіна Юрчук знову рятує свою команду від голу.

За дві хвилини Юрчук у стрибку відбиває удар Циганкова зі штрафного під поперечку воріт. На 78-й хвилині арбітр ставить сумнівний пенальті у ворота гостей за фол на Беседіну. З 11-ти метрів Циганков пробиває низом у кут воріт - 2:0.

Вже в доданий арбтіром Когут мав нагоду скоротити відрив у рахунку, але його удар низом відбив Бущан.

Інші матчі закінчилися з такими рахунками: "Шахтар" - "Ворскла" - 4:0, "Карпати" - "Колос" - 1:2, "Олександрія" - "Львів" - 2:0, "Маріуполь" - "Десна" - 0:4.