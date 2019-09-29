Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер-лига. "Динамо" в Киеве берет три очка в матче с "Днепром-1"

Воскресенье, 29 сентября 2019, 19:26

Киевское "Динамо" в матче 9 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:0 обыграло "Днепр-1".

Поединок прошел в Киеве в воскресенье. Динамовцы имели абсолютное преимущество в этой встрече и кучу моментов, чтобы сделать счет более разгромным.

На 30-й минуте "Динамо" повело в счете. После прострела с фланга от Виталия Миколенко Беньямин Вербич переправил мяч в ворота - 1:0. До этого судья отменил гол Дениса Гармаша из-за офсайда.

Еще в одном из моментов удар Гармаша с метров десяти отразил вратарь "Днепра-1" Валерий Юрчук. Через пару минут рефери отменил из-за положения вне игры уже гол в ворота "Динамо". После удара Игоря Когута Геннадий Бущан мяч отбил, а на добивание сыграл Алексей Чичиков. На 42-й минуте Вербич имел возможность оформить дубль, но метров с 13-ти не попал в ворота.

Во втором тайме "Динамо" вновь доминировало на поле. На 72-й после ошибки на выходе вратаря "Днепра-1" Виктор Цыганков бил в пустые ворота, но мяч выбил защитник днепровцев. На 74-й минуте после удара Артема Беседина Юрчук снова спасает свою команду от гола.

За две минуты Юрчук в прыжке отбивает удар Цыганкова со штрафного под перекладину ворот. На 78-й минуте арбитр ставит сомнительный пенальти в ворота гостей за фол на Беседина. С 11-ти метров Цыганков пробивает низом в угол ворот - 2:0.

Уже в добавленное арбтиром время Когут имел возможность сократить отрыв в счете, но его удар низом отразил Бущан.

Другие матчи закончились со следующими счетами: "Шахтер" - "Ворскла" - 4:0, "Карпаты" - "Колос" - 1:2, "Александрия" - "Львов" - 2:0, "Мариуполь" - "Десна" - 0:4.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
футбол
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Последние новости
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
Все новости...
Реклама: