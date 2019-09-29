Премьер-лига. "Динамо" в Киеве берет три очка в матче с "Днепром-1"

Киевское "Динамо" в матче 9 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:0 обыграло "Днепр-1".

Поединок прошел в Киеве в воскресенье. Динамовцы имели абсолютное преимущество в этой встрече и кучу моментов, чтобы сделать счет более разгромным.

На 30-й минуте "Динамо" повело в счете. После прострела с фланга от Виталия Миколенко Беньямин Вербич переправил мяч в ворота - 1:0. До этого судья отменил гол Дениса Гармаша из-за офсайда.

Еще в одном из моментов удар Гармаша с метров десяти отразил вратарь "Днепра-1" Валерий Юрчук. Через пару минут рефери отменил из-за положения вне игры уже гол в ворота "Динамо". После удара Игоря Когута Геннадий Бущан мяч отбил, а на добивание сыграл Алексей Чичиков. На 42-й минуте Вербич имел возможность оформить дубль, но метров с 13-ти не попал в ворота.

Во втором тайме "Динамо" вновь доминировало на поле. На 72-й после ошибки на выходе вратаря "Днепра-1" Виктор Цыганков бил в пустые ворота, но мяч выбил защитник днепровцев. На 74-й минуте после удара Артема Беседина Юрчук снова спасает свою команду от гола.

За две минуты Юрчук в прыжке отбивает удар Цыганкова со штрафного под перекладину ворот. На 78-й минуте арбитр ставит сомнительный пенальти в ворота гостей за фол на Беседина. С 11-ти метров Цыганков пробивает низом в угол ворот - 2:0.

Уже в добавленное арбтиром время Когут имел возможность сократить отрыв в счете, но его удар низом отразил Бущан.

Другие матчи закончились со следующими счетами: "Шахтер" - "Ворскла" - 4:0, "Карпаты" - "Колос" - 1:2, "Александрия" - "Львов" - 2:0, "Мариуполь" - "Десна" - 0:4.