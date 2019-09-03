Кабмін зупинить паперовий документообмін

7952 перегляди
Вівторок, 3 вересня 2019, 10:50

Джерело: посаду міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета в Facebook

З 1 жовтня має запрацювати електронний документообмін між державними органами, повну діджіталізацію документообігу уряд планує в найближчі 1-2 роки.

Пряма мова: "Кожен місяць держоргани шлють один одному через загальні і спеціалізовані поштові служби десятки, якщо не сотні тисяч паперових документів. З 1 жовтня ми маємо намір це припинити".

"Поки що мова тільки про документообмін. А повна діджіталізація документообігу - це завдання на найближчі 1-2 роки".

Деталі: Дубілет зазначив, що планує винести це рішення на засідання Кабміну 4 вересня. За його словами, є ряд документів, які поки не можна перевести в цифру. Їх у вересні чіпати не будуть. Ретельно проаналізують і теж оцифрують, але для цього потрібно буде міняти законодавство. Міністр висловив сподівання, що до кінця року уряд внесе в Раду відповідні пропозиції.

Нагадаємо:

  • На першому засіданні Верховної Ради 29 серпня парламент проголосував за призначення прем'єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука та за новий склад уряду (пакетом).
  • 30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" і дав Кабміну кілька завдань щодо впорядкування роботи держреєстрів і послуг онлайн.

Знати більше: 

Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Кабінет міністрів законодавство діджиталізація


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Голова аналітичного центру CEDOS мітить на крісло в Міносвіти 3 вересня 2019, 10:02
Соратниця Саакашвілі мітить у заступниці міністра юстиції 2 вересня 2019, 21:15
"Голос" розкритикував уряд Зеленського через злиття двох міністерств 2 вересня 2019, 18:01
Усі новини
Головні новини
Рада направила на оцінку КС ініціативу Зеленського про "закони від народу"
"Небитий" Шуфрич прокоментував меми на себе: Хай спробують
Нідерландські слідчі хочуть допитати бойовика Цемаха, доки він в Україні
"Давав настанову новому депутату": у ресторані побилися два нардепи
Усі новини
Освіта

Як вчителька пояснює математику в Instagram

соцмережі

Як пройти детокс від гаджетів за 7 днів

посміхніться!

Комікси 30-річного дизайнера