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Кабмін зупинить паперовий документообмін

Вівторок, 3 вересня 2019, 10:50

Джерело: посаду міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета в Facebook

З 1 жовтня має запрацювати електронний документообмін між державними органами, повну діджіталізацію документообігу уряд планує в найближчі 1-2 роки.

Пряма мова: "Кожен місяць держоргани шлють один одному через загальні і спеціалізовані поштові служби десятки, якщо не сотні тисяч паперових документів. З 1 жовтня ми маємо намір це припинити".

"Поки що мова тільки про документообмін. А повна діджіталізація документообігу - це завдання на найближчі 1-2 роки".

Деталі: Дубілет зазначив, що планує винести це рішення на засідання Кабміну 4 вересня. За його словами, є ряд документів, які поки не можна перевести в цифру. Їх у вересні чіпати не будуть. Ретельно проаналізують і теж оцифрують, але для цього потрібно буде міняти законодавство. Міністр висловив сподівання, що до кінця року уряд внесе в Раду відповідні пропозиції.

Нагадаємо:

  • На першому засіданні Верховної Ради 29 серпня парламент проголосував за призначення прем'єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука та за новий склад уряду (пакетом).
  • 30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" і дав Кабміну кілька завдань щодо впорядкування роботи держреєстрів і послуг онлайн.

Знати більше: 

Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівзаконодавстводіджиталізація
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