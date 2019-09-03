Кабмін зупинить паперовий документообмін
Джерело: посаду міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета в Facebook
З 1 жовтня має запрацювати електронний документообмін між державними органами, повну діджіталізацію документообігу уряд планує в найближчі 1-2 роки.
Пряма мова: "Кожен місяць держоргани шлють один одному через загальні і спеціалізовані поштові служби десятки, якщо не сотні тисяч паперових документів. З 1 жовтня ми маємо намір це припинити".
"Поки що мова тільки про документообмін. А повна діджіталізація документообігу - це завдання на найближчі 1-2 роки".
Деталі: Дубілет зазначив, що планує винести це рішення на засідання Кабміну 4 вересня. За його словами, є ряд документів, які поки не можна перевести в цифру. Їх у вересні чіпати не будуть. Ретельно проаналізують і теж оцифрують, але для цього потрібно буде міняти законодавство. Міністр висловив сподівання, що до кінця року уряд внесе в Раду відповідні пропозиції.
Нагадаємо:
- На першому засіданні Верховної Ради 29 серпня парламент проголосував за призначення прем'єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука та за новий склад уряду (пакетом).
- 30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" і дав Кабміну кілька завдань щодо впорядкування роботи держреєстрів і послуг онлайн.