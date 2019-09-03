Кабмін зупинить паперовий документообмін

Джерело: посаду міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета в Facebook

З 1 жовтня має запрацювати електронний документообмін між державними органами, повну діджіталізацію документообігу уряд планує в найближчі 1-2 роки.

Пряма мова: "Кожен місяць держоргани шлють один одному через загальні і спеціалізовані поштові служби десятки, якщо не сотні тисяч паперових документів. З 1 жовтня ми маємо намір це припинити".

"Поки що мова тільки про документообмін. А повна діджіталізація документообігу - це завдання на найближчі 1-2 роки".

Деталі: Дубілет зазначив, що планує винести це рішення на засідання Кабміну 4 вересня. За його словами, є ряд документів, які поки не можна перевести в цифру. Їх у вересні чіпати не будуть. Ретельно проаналізують і теж оцифрують, але для цього потрібно буде міняти законодавство. Міністр висловив сподівання, що до кінця року уряд внесе в Раду відповідні пропозиції.

Нагадаємо:

На першому засіданні Верховної Ради 29 серпня парламент проголосував за призначення прем'єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука та за новий склад уряду (пакетом).

30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" і дав Кабміну кілька завдань щодо впорядкування роботи держреєстрів і послуг онлайн.

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