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Більше ніякої паперової тяганини: Зеленський видав указ про е-послуги

Вівторок, 30 липня 2019, 10:55
Більше ніякої паперової тяганини: Зеленський видав указ про е-послуги

Джерело: сайт Офісу президента, указ №558

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" і дав Кабміну кілька завдань щодо упорядкування роботи держреєстрів і послуг онлайн.

Деталі: Указ передбачає запровадження єдиного веб-порталу електронних послуг, де українці зможуть за допомогою електронного кабінету отримувати доступ до інформації щодо себе в держреєстрах (наприклад, про майно, землю, транспорт, податки і доходи) та пріоритетні електронні держпослуги.

Указом передбачається реалізація електронних послуг, пов’язаних із народженням дитини (проект "єМалятко"), реєстрацією її місця проживання, реєстрацією фізичної особи як платника податків під час першого оформлення паспорта громадянина України, перевіркою наявності у водія документів тощо.

Указом започатковується робота над проведенням електронних виборів та електронного перепису населення в Україні.

Документ передбачає першочергове проведення повного аудиту роботи держреєстрів. Згідно з указом, КМУ має три місяці на аудит.

За словами радника президента Михайла Федорова, в Україні нараховується понад 350 держреєстрів.

Федоров розповів, що аудит реєстрів та подальше їхнє упорядкування, поширення єдиного ідентифікатора фізособи і впровадження електронної взаємодії різних реєстрів дасть змогу спростити держпослуги.

Радник розповів, що його команда сформувала перелік близько 200 найбільш важливих послуг для громадян і бізнесу в режимі онлайн.

Серед ключових завдань, передбачених указом, – прискорення наповнення Єдиного державного демографічного реєстру, який наразі містить дані лише близько 14 млн громадян, та запровадження інноваційних засобів електронної ідентифікації.

Основним бар’єром на шляху розвитку е-послуг та цифрової економіки, Федоров назвав відсутність у громадян засобів eID.

В ОП планують вже восени розпочати видачу паспортів у вигляді ID-карток одразу з електронним підписом, але пріоритетом називають MobileID та SmartID.

Відзначимо, що в Україні уже є єдиний портал державних послуг - https://igov.gov.ua/

Чому це важливо: Впровадження такої системи усуне необхідність подання заявниками документів у паперовій формі та дозволить цілком перевести документацію та ідентифікацію в онлайн режим.

Історія питання: 

  • 11 липня Федоров запропонував запровадити в Україні систему цифрової ідентифікації громадян.
  • Запровадження цифрової ідентифікації разом із розвитком альтернативних BankID та MobileID надасть можливість змінити "паперову" систему та є ключовим елементом програм "Держава у смартфоні" та "Цифрова економіка".
  • 12 червня в Адміністрації президента Володимира Зеленського відбулося перше експертне обговорення концепції "Держава у смартфоні".
  • На iForum Зеленський зізнався, що мріє про "державу у смартфоні".
  • 28 травня представник президента обговорив з міжнародними експертами реалізацію проекту електронного уряду. Планується усі державні послуги зосередити на одному сайті.

Українська правда

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Теми: Зеленськийукази
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