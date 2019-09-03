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"Кварталівець" про Зеленського: Хочу дочекатися посадок

Вівторок, 3 вересня 2019, 12:19

Джерело: інтерв’ю художнього керівника "95 кварталу" Олександра Пікалова УП

Художній керівник "95 кварталу" Олександр Пікалов наразі немає претензій до свого колишнього колеги, президента Володимира Зеленського, але чекає, коли той почне виконувати обіцянки і саджати корупціонерів.

Пряма мова: "Я ще не можу поки сформулювати. Я серйозно кажу. Я хочу дочекатися перших законів, дочекатися всього обіцяного. Хочу дочекатися посадок. Хочу подивитися".

Про те, чи може гостро і смішно пожартувати над Зеленським: "Зараз ні. Я не розумію, в який бік іще. Я все аналізую. Ні, не стрьомно. Підґрунтя немає. Все, що на сьогоднішній момент не влаштовувало, ми все сказали у концерті".

Про те, чи не боїться, що "95 квартал" сприйматимуть дуже політизовано через Зеленського: "Так, я хвилююся з цього приводу. Але вже так сталося. Нехай буде хорошим президентом, і все буде добре".

Деталі: Пікалов запевняє, що він і його колеги будуть вказувати Зеленському на помилки. І хоче, щоб президент сприймав зауваження.

Передісторія:

  • Взимку та навесні 2019 року Україну заполонили біг-борди і сіті-лайти від команди на той час кандидата в президенти Володимира Зеленського зі словами "Весна покаже, хто де вкрав", "Прийде весна – саджати будемо", яка натякала на те, що після виборів президент Зеленський саджатиме корупціонерів.
  • Але вже на другий день після другого туру виборів, представник команди кандидата у президенти Володимира Зеленського Олександр Данилюк заявив, що президент не може саджати чи не саджати людей.
  • Сам Зеленський у своєму інтерв’ю до 100 днів президенства заявив, що судові процеси над корупціонерами почнуться восени.

Українська правда

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Теми: Зеленський
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