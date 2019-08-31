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Зеленський про обіцяні "посадки": Восени... все почнеться

Субота, 31 серпня 2019, 22:49
Зеленський про обіцяні посадки: Восени... все почнеться

Джерело: Інтерв'ю президента України Володимира Зеленського каналу "1+1", програма "100 днів президента України"

Володимир Зеленський заявив, що восени поточного року можуть розпочатися судові процеси над корупціонерами, при цьому він не виключив "аукціону кримінальних справ". 

Пряма мова: Антикорупційний суд, якого не було, 5 вересня починає працювати вперше в Україні. Там пройшов конкурс, мені здається, зараз там з'являться чесні судді. Далі - у нас з'явиться генпрокурор. Це дуже важлива людина". 

"І я думаю, що восени, коли з'являться і Антикорупційний суд, і генпрокурор, все почнеться", - додав Зеленський. 

На питання, чи буде "аукціон кримінальних справ", як зобразили його автори фільму "Слуга народу", Зеленський заявив: "Може бути".

"Подивимось. Скільки не буде вистачати грошей у державі", - зазначив президент. 

Він додав: "Я думаю, що є кримінальні справи, є такі люди... Батьківщину продавати не можна. Тому деякі справи в жодному разі не можна продавати. І під заставу деяким людям не можна виходити".  

Зеленський також висловив упевненість, що до кінця 2019 року буде припинено контрабанду.

"Ми закінчимо контрабанду, коли буде реформована митна служба і податкова. Ми це все зробимо. Думаю, до кінця 2019 року ми приб’ємо "контрабас. Ми зупинили велику кількість контрабанди. Вони дійсно дуже бояться. І дійсно на митниці і на кордоні, дуже сильно, в рази зменшилася контрабанда. Вони стоять, вони не знають, куди нести", - заявив він .

Також Зеленський прокоментував можливість виникнення груп впливу у великій політсилі "Слуга народу" у новобраному парламенті.

"До них вже ходять люди. ... Вони знають, що я по телефону казав вже деяким. Я їм казав відверто: я вас приб’ю. Знайду і приб’ю просто. Я їм сказав. Це просто ганьба. Тому вони знають моє відношення", - заявив президент. 

Передісторія: Одним зі слоганів передвиборчої кампанії Зеленського був "Весна прийде - саджати будемо".

У квітні представник команди тодішнього кандидата у президенти Олександр Данилюк заявив щодо очікувань виборців притягнути до відповідальності представників влади за корупційні злочини: "Стосовно посадок. Що може зробити президент? Він не буде втручатися в процеси і заважати антикорупційним органам робити свою роботу. Сам він не може саджати чи не саджати людей – тоді він нічим не відрізнятиметься від старої системи".

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Нагадаємо, 

  • Громадські активісти вимагали створення Антикорупційного суду, а антикорупційні органи нарікали, що без нього їхня робота неефективна.
  • У червні 2018 року Верховна Рада з ініціативи президента ухвалила відповідні рішення.
  • 6 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 39 переможців серед кандидатів до Вищого антикорупційного суду, зокрема це: 22 судді, 13 адвокатів та 4 науковців. 27 суддів працюватимуть суддями Вищого антикорупційного суду, ще 12 – суддями апеляційної палати.
  • Громадська рада доброчесності виявила у переліку переможців конкурсу ВККС 16 осіб, яких раніше визнали недоброчесними, зокрема племінника одіозного Сергія Ківалова – Сергія Могилу.
  • На початку квітня було призначено суддів Вищого антикорупційного суду України, 38 суддів склали присягу.
  • Збори суддів Вищого антикорупційного суду України прийняли рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року.
  • Заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка, призначений 29 серпня новообраною Верховною Радою генеральним прокурором, заявляв, що до кінця року очікується понад 20 вироків, які має винести Вищий антикорупційний суд України.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийАнтикорупційний судГенпрокуратуракримінал
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