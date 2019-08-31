Зеленський про обіцяні "посадки": Восени... все почнеться
Джерело: Інтерв'ю президента України Володимира Зеленського каналу "1+1", програма "100 днів президента України"
Володимир Зеленський заявив, що восени поточного року можуть розпочатися судові процеси над корупціонерами, при цьому він не виключив "аукціону кримінальних справ".
Пряма мова: Антикорупційний суд, якого не було, 5 вересня починає працювати вперше в Україні. Там пройшов конкурс, мені здається, зараз там з'являться чесні судді. Далі - у нас з'явиться генпрокурор. Це дуже важлива людина".
"І я думаю, що восени, коли з'являться і Антикорупційний суд, і генпрокурор, все почнеться", - додав Зеленський.
На питання, чи буде "аукціон кримінальних справ", як зобразили його автори фільму "Слуга народу", Зеленський заявив: "Може бути".
"Подивимось. Скільки не буде вистачати грошей у державі", - зазначив президент.
Він додав: "Я думаю, що є кримінальні справи, є такі люди... Батьківщину продавати не можна. Тому деякі справи в жодному разі не можна продавати. І під заставу деяким людям не можна виходити".
Зеленський також висловив упевненість, що до кінця 2019 року буде припинено контрабанду.
"Ми закінчимо контрабанду, коли буде реформована митна служба і податкова. Ми це все зробимо. Думаю, до кінця 2019 року ми приб’ємо "контрабас. Ми зупинили велику кількість контрабанди. Вони дійсно дуже бояться. І дійсно на митниці і на кордоні, дуже сильно, в рази зменшилася контрабанда. Вони стоять, вони не знають, куди нести", - заявив він .
Також Зеленський прокоментував можливість виникнення груп впливу у великій політсилі "Слуга народу" у новобраному парламенті.
"До них вже ходять люди. ... Вони знають, що я по телефону казав вже деяким. Я їм казав відверто: я вас приб’ю. Знайду і приб’ю просто. Я їм сказав. Це просто ганьба. Тому вони знають моє відношення", - заявив президент.
Передісторія: Одним зі слоганів передвиборчої кампанії Зеленського був "Весна прийде - саджати будемо".
У квітні представник команди тодішнього кандидата у президенти Олександр Данилюк заявив щодо очікувань виборців притягнути до відповідальності представників влади за корупційні злочини: "Стосовно посадок. Що може зробити президент? Він не буде втручатися в процеси і заважати антикорупційним органам робити свою роботу. Сам він не може саджати чи не саджати людей – тоді він нічим не відрізнятиметься від старої системи".
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Нагадаємо,
- Громадські активісти вимагали створення Антикорупційного суду, а антикорупційні органи нарікали, що без нього їхня робота неефективна.
- У червні 2018 року Верховна Рада з ініціативи президента ухвалила відповідні рішення.
- 6 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 39 переможців серед кандидатів до Вищого антикорупційного суду, зокрема це: 22 судді, 13 адвокатів та 4 науковців. 27 суддів працюватимуть суддями Вищого антикорупційного суду, ще 12 – суддями апеляційної палати.
- Громадська рада доброчесності виявила у переліку переможців конкурсу ВККС 16 осіб, яких раніше визнали недоброчесними, зокрема племінника одіозного Сергія Ківалова – Сергія Могилу.
- На початку квітня було призначено суддів Вищого антикорупційного суду України, 38 суддів склали присягу.
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