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Радники Трампа готують стратегію для боротьби із загрозою імпічменту

Понеділок, 30 вересня 2019, 03:17

У Білому домі в найближчі дні планують представити президенту Дональду Трампу широкомасштабну стратегію для реагування на зростаючу загрозу імпічменту. 

Джерело: NBS

Деталі: Керівник апарату адміністрації Трампа Мік Малвейні та радник Пет Чиполлоне будуть серед тих, хто представлятиме цю стратегію. 

Як повідомляє телеканал, всередині Білого дому знаходить підтримку ідея щодо необхідності скоординованої правової, політичної та комунікаційної відповіді на заклики до імпічменту. 

Під час підготовки заходів у відповідь радники враховували досвід, взятий під час боротьби проти імпічменту Білла Клінтона.

Передісторія:

  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Українська правда
Теми: ТрампСШАімпічмент
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