Советники Трампа готовят стратегию для борьбы с угрозой импичмента
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Понедельник, 30 сентября 2019, 03:17
В Белом доме в ближайшие дни планируют представить президенту Дональду Трампу широкомасштабную стратегию для реагирования на растущую угрозу импичмента.
Источник: NBS
Детали: Руководитель аппарата администрации Трампа Мик Малвейни и советник Пэт Чиполлоне будут среди тех, кто будет представлять эту стратегию.
Как сообщает телеканал, внутри Белого дома все популярней становится идея о необходимости скоординированной правовой, политической и коммуникационной ответы на призывы к импичменту
Во время подготовки ответных мер советники учитывали опыт, взятый во время борьбы против импичмента Билла Клинтона.
Предыстория:
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
Украинская правда
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