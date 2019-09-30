Советники Трампа готовят стратегию для борьбы с угрозой импичмента

В Белом доме в ближайшие дни планируют представить президенту Дональду Трампу широкомасштабную стратегию для реагирования на растущую угрозу импичмента.

Источник: NBS

Детали: Руководитель аппарата администрации Трампа Мик Малвейни и советник Пэт Чиполлоне будут среди тех, кто будет представлять эту стратегию.

Как сообщает телеканал, внутри Белого дома все популярней становится идея о необходимости скоординированного правового, политического и коммуникационного ответа на призывы к импичменту

Во время подготовки ответных мер советники учитывали опыт, полученный во время борьбы против импичмента Билла Клинтона.

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