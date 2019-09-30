Трамп хоче зустрічі з викривачем, який поскаржився на його розмову з Зеленським
Президент США Дональд Трамп заявив, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови із українським колегою Володимиром Зеленським.
Джерело: Twitter Трампа
Дослівно: "Як і будь-який американець, я заслуговую зустрічі з моїм обвинувачем, особливо, коли цей обвинувач, так званий інформатор, представив ідеальну бесіду з іноземним лідером абсолютно некоректним і обманним чином.
Я хочу зустрітися не тільки зі своїм обвинувачем, який представив інформацію з других, третіх, четвертих рук, але і з людиною, яка незаконно надавала йому ці дані, які в значній мірі невірні... Ця людина шпигувала за американським президентом? Серйозні наслідки!"
Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019
....In addition, I want to meet not only my accuser, who presented SECOND & THIRD HAND INFORMATION, but also the person who illegally gave this information, which was largely incorrect, to the “Whistleblower.” Was this person SPYING on the U.S. President? Big Consequences!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019
Передісторія:
- 12 серпня один із співробітників державного апарату США подав офіційну скаргу щодо того, що говорив президент США Дональд Трамп із українським президентом Володимиром Зеленським.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
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