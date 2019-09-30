Трамп хоче зустрічі з викривачем, який поскаржився на його розмову з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови із українським колегою Володимиром Зеленським.

Джерело: Twitter Трампа

Дослівно: "Як і будь-який американець, я заслуговую зустрічі з моїм обвинувачем, особливо, коли цей обвинувач, так званий інформатор, представив ідеальну бесіду з іноземним лідером абсолютно некоректним і обманним чином.

Я хочу зустрітися не тільки зі своїм обвинувачем, який представив інформацію з других, третіх, четвертих рук, але і з людиною, яка незаконно надавала йому ці дані, які в значній мірі невірні... Ця людина шпигувала за американським президентом? Серйозні наслідки!"

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019

....In addition, I want to meet not only my accuser, who presented SECOND & THIRD HAND INFORMATION, but also the person who illegally gave this information, which was largely incorrect, to the “Whistleblower.” Was this person SPYING on the U.S. President? Big Consequences! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019

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