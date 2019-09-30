Трамп хоче зустрічі з викривачем, який поскаржився на його розмову з Зеленським

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Понеділок, 30 вересня 2019, 03:33

Президент США Дональд Трамп заявив, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови із українським колегою Володимиром Зеленським.

Джерело: Twitter Трампа

Дослівно: "Як і будь-який американець, я заслуговую зустрічі з моїм обвинувачем, особливо, коли цей обвинувач, так званий інформатор, представив ідеальну бесіду з іноземним лідером абсолютно некоректним і обманним чином.

Я хочу зустрітися не тільки зі своїм обвинувачем, який представив інформацію з других, третіх, четвертих рук, але і з людиною, яка незаконно надавала йому ці дані, які в значній мірі невірні... Ця людина шпигувала за американським президентом? Серйозні наслідки!"

Передісторія:

  • 12 серпня один із співробітників державного апарату США подав офіційну скаргу щодо того, що говорив президент США Дональд Трамп із українським президентом Володимиром Зеленським. 
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Українська правда

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Теми: Трамп США Зеленський імпічмент


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