Трамп хочет встречи с обличителем, который пожаловался на его разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает на встречу с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Источник: Twitter Трампа
Дословно: "Как и любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно, когда этот обвинитель, так называемый источник, представил идеальную беседу с иностранным лидером абсолютно некорректным и обманным образом.
Я хочу встретиться не только со своим обвинителем, который представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставляла ему эти данные, которые в значительной степени неверные ... Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!"
Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019
....In addition, I want to meet not only my accuser, who presented SECOND & THIRD HAND INFORMATION, but also the person who illegally gave this information, which was largely incorrect, to the “Whistleblower.” Was this person SPYING on the U.S. President? Big Consequences!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019
Предыстория:
- 12 сентября один из сотрудников государственного аппарата США подал официальную жалобу на счет того, что сказал президент США Дональд Трамп во время их телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
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