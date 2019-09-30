Трамп хочет встречи с обличителем, который пожаловался на его разговор с Зеленским

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Понедельник, 30 сентября 2019, 03:33

Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает на встречу с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Источник: Twitter Трампа

Дословно: "Как и любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно, когда этот обвинитель, так называемый источник, представил идеальную беседу с иностранным лидером абсолютно некорректным и обманным образом.

Я хочу встретиться не только со своим обвинителем, который представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставляла ему эти данные, которые в значительной степени неверные ... Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!"

Предыстория:

  • 12 сентября один из сотрудников государственного аппарата США подал официальную жалобу на счет того, что сказал президент США Дональд Трамп  во время их телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. 
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Украинская правда

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Темы: Трамп США Зеленский импичмент


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