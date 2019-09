Трамп хочет встречи с обличителем, который пожаловался на его разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает на встречу с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Источник: Twitter Трампа

Дословно: "Как и любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно, когда этот обвинитель, так называемый источник, представил идеальную беседу с иностранным лидером абсолютно некорректным и обманным образом.

Я хочу встретиться не только со своим обвинителем, который представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставляла ему эти данные, которые в значительной степени неверные ... Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!"

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress......

....In addition, I want to meet not only my accuser, who presented SECOND & THIRD HAND INFORMATION, but also the person who illegally gave this information, which was largely incorrect, to the “Whistleblower.” Was this person SPYING on the U.S. President? Big Consequences!