Помічники Байдена просять не запрошувати Джуліані на телебачення
Представники політичного опонента Дональда Трампа, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена направили ряд листів до провідних телеканалів із проханням не запрошувати адвоката Трампа Рудольфа Джуліані на телеефіри, оскільки він поширює неправдиві відомості.
Джерело: The New York Times
Деталі: Такі прохання надійшли до телеканалів ABC, CBS, CNN, NBC і Fox News. У Байдена вважають, що поширення неправдивих тверджень Джуліані не йде на користь журналістиці та не відповідає інтересам глядачів.
Передісторія:
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", – заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua