Помічники Байдена просять не запрошувати Джуліані на телебачення

Представники політичного опонента Дональда Трампа, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена направили ряд листів до провідних телеканалів із проханням не запрошувати адвоката Трампа Рудольфа Джуліані на телеефіри, оскільки він поширює неправдиві відомості.

Джерело: The New York Times

Деталі: Такі прохання надійшли до телеканалів ABC, CBS, CNN, NBC і Fox News. У Байдена вважають, що поширення неправдивих тверджень Джуліані не йде на користь журналістиці та не відповідає інтересам глядачів.

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