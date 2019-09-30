Помощники Байдена просят не приглашать Джулиани на телевидение
Понедельник, 30 сентября 2019, 06:15
Представители политического оппонента Дональда Трампа, бывшего вице-президента США Джо Байдена направили ряд писем к ведущим телеканалам с просьбой не приглашать адвоката Трампа Рудольфа Джулиани на телеэфиры, поскольку он распространяет ложные сведения.
Источник: The New York Times
Детали: Такие просьбы получили телеканалы ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News. У Байдена считают, что распространение ложных утверждений Джулиани не идет на пользу журналистике и не совпадает с интересами зрителей.
Предыстория:
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
Украинская правда