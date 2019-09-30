Помощники Байдена просят не приглашать Джулиани на телевидение

Представители политического оппонента Дональда Трампа, бывшего вице-президента США Джо Байдена направили ряд писем к ведущим телеканалам с просьбой не приглашать адвоката Трампа Рудольфа Джулиани на телеэфиры, поскольку он распространяет ложные сведения.

Источник: The New York Times

Детали: Такие просьбы получили телеканалы ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News. У Байдена считают, что распространение ложных утверждений Джулиани не идет на пользу журналистике и не совпадает с интересами зрителей.

Предыстория: