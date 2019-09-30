Бойовики шиїтського антиурядового руху Хуті повідомили про знищення понад двохсот саудівських військових та захоплення двох тисяч полонених.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Повстанці вторглись на територію Саудівської Аравії в регіоні Наджран. Хусити оприлюднили відеозапис, на якому демонструють захоплену військову техніку, бойові машини із саудівськими позначеннями, боєприпаси. Також бойовики показали полонених та тіла вбитих.

Офіційна влада Саудівської Аравії наразі не прокоментувала заяву повстанців.

Бойові дії проти єменського руху Хуті коаліцією під проводом Саудівської Аравії ведуться з 2015 року. На даний момент, внаслідок військових дій загинуло десятки тисяч людей, переселенцями стали мільйони.

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