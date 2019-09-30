Повстанцы в Йемене заявили о великой победе над войсками Саудовской Аравии
Боевики шиитского антиправительственного движения Хути сообщили об уничтожении более двухсот саудовских военных и захват двух тысяч пленных.
Источник: Радио Свобода
Детали: Повстанцы вторглись на территорию Саудовской Аравии в регионе Наджран. Хуситы опубликовали видеозапись, на которой демонстрируют захваченную военную технику, боевые машины с саудовскими обозначениями, боеприпасы. Также боевики показали пленных и тела убитых.
Официальные власти Саудовской Аравии пока не прокомментировала заявление повстанцев.
Боевые действия против йеменского движения Хути коалицией под руководством Саудовской Аравии ведутся с 2015 года. На данный момент, в результате военных действий погибло десятки тысяч людей, переселенцами стали миллионы.
Напомним:
- В середине сентября коалиция под руководством Саудовской Аравии начала боевую операцию вблизи Йемена против повстанцев-хуситов, которые взяли на себя ответственность за нападения на нефтяные объекты.
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