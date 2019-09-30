Повстанцы в Йемене заявили о великой победе над войсками Саудовской Аравии

Боевики шиитского антиправительственного движения Хути сообщили об уничтожении более двухсот саудовских военных и захват двух тысяч пленных.

Источник: Радио Свобода

Детали: Повстанцы вторглись на территорию Саудовской Аравии в регионе Наджран. Хуситы опубликовали видеозапись, на которой демонстрируют захваченную военную технику, боевые машины с саудовскими обозначениями, боеприпасы. Также боевики показали пленных и тела убитых.

Официальные власти Саудовской Аравии пока не прокомментировала заявление повстанцев.

Боевые действия против йеменского движения Хути коалицией под руководством Саудовской Аравии ведутся с 2015 года. На данный момент, в результате военных действий погибло десятки тысяч людей, переселенцами стали миллионы.

Напомним: