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Повстанцы в Йемене заявили о великой победе над войсками Саудовской Аравии

Понедельник, 30 сентября 2019, 06:45

Боевики шиитского антиправительственного движения Хути сообщили об уничтожении более двухсот саудовских военных и захват двух тысяч пленных.

Источник: Радио Свобода

Детали: Повстанцы вторглись на территорию Саудовской Аравии в регионе Наджран. Хуситы опубликовали видеозапись, на которой демонстрируют захваченную военную технику, боевые машины с саудовскими обозначениями, боеприпасы. Также боевики показали пленных и тела убитых.

Официальные власти Саудовской Аравии пока не прокомментировала заявление повстанцев.

Боевые действия против йеменского движения Хути коалицией под руководством Саудовской Аравии ведутся с 2015 года. На данный момент, в результате военных действий погибло десятки тысяч людей, переселенцами стали миллионы.

Напомним: 

  • В середине сентября коалиция под руководством Саудовской Аравии начала боевую операцию вблизи Йемена против повстанцев-хуситов, которые взяли на себя ответственность за нападения на нефтяные объекты.

Украинская правда
Темы: Саудовская Аравия
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