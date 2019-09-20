Саудівська Аравія почала військову операцію у відповідь на атаку нафтових об’єктів
П'ятниця, 20 вересня 2019, 06:18
Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії розпочала бойову операцію поблизу Ємену проти повстанців-хуситів, які взяли на себе відповідальність за напади на нафтові об’єкти.
Джерело: Reuters
Деталі: Коаліція заявила, що знищила чотири майданчики, які використовувались для здійснення атак, що загрожують судноплавству у водах Червоного моря.
Саудівська Аравія закликала мирних жителів триматись подалі від місць, де відбувається операція та запевнила, що їх дії відповідають міжнародному законодавству.
Нагадаємо:
- В ніч на 14 вересня в Саудівській Аравії на території одного з найбільших в світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотників сталася пожежа.
- В результаті видобуток нафти в країні скоротився вдвічі - це близько 5% добового видобутку нафти у світі.
- Відповідальність за напад взяли повстанці-хусити з Ємену. Вони заявили, що при атаці було використано 10 безпілотників і що вона стала відповіддю на участь Саудівської Аравії в єменському збройному конфлікті.
- Президент США Дональд Трамп наказав виділити нафту з резервів країни для стабілізації ситуації на нафтовому ринку.
- Пізніше Трамп заявив, що Сполучені Штати вважають, що вони знають, хто стоїть за атаками на саудівські нафтові об'єкти і знаходяться "в бойовій готовності".
- Глава Пентагону Марк Еспер заявив, що США у співпраці з партнерами вивчають питання, які дії слід зробити у відповідь на атаки проти нафтових підприємств Саудівської Аравії.