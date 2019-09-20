Саудівська Аравія почала військову операцію у відповідь на атаку нафтових об’єктів

Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії розпочала бойову операцію поблизу Ємену проти повстанців-хуситів, які взяли на себе відповідальність за напади на нафтові об’єкти.

Джерело: Reuters

Деталі: Коаліція заявила, що знищила чотири майданчики, які використовувались для здійснення атак, що загрожують судноплавству у водах Червоного моря.

Саудівська Аравія закликала мирних жителів триматись подалі від місць, де відбувається операція та запевнила, що їх дії відповідають міжнародному законодавству.

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