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Адміністрація Трампа почала вивчати листи з приватної скриньки Клінтон – ЗМІ

Понеділок, 30 вересня 2019, 08:55
Адміністрація Трампа почала вивчати листи з приватної скриньки Клінтон – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала вивчати записи електронної пошти десятків нинішніх та колишніх вищих посадових осіб Держдепу, з яких надсилалися листи на приватну пошту колишнього держсекретаря і суперника Трампа на виборах Хілларі Клінтон.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Вказується, що у такий спосіб Держдеп відроджує "політично токсичну справу, яка затьмарила вибори 2016 року".

Видання пише, що протягом останніх тижнів слідчі Державного департаменту звернулися до 130 посадовців, з пошт яких листи перенаправлялися до пошти Клінтон. Їм було повідомлено, що це може бути потенційним порушенням безпеки, оскільки листи надсилалась у незахищену скриньку Клінтон.

Водночас, посадовці Держдепу заявили, що вони дотримуються стандартного протоколу під час розслідування, яке розпочалося ще в останні дні адміністрації президента Барака Обами.

Співрозмовники видання запевнили, що перевірка не залежить від того, хто перебуває у Білому домі і є стандартною.

Як відомо, у  2015 році у США спалахнув скандал через те, що у 2009-2013 роках Гілларі Клінтон не користувалася службовою електронною поштою.

Клінтон запевняла, що її електронна пошта, яка зберігалася на cервері, встановленому в її помешканні у штаті Нью-Йорк, надійно захищена від кібернападів. Окрім того, за твердженням Клінтон, вона не надсилала жодних таємних документів, тож порушення безпеки даних, на її думку, не було.

Потім із огляду на різку критику Клінтон вирішила передати правоохоронцям свій особистий сервер, на якому зберігалася її пошта під час роботи держсекретарем.

Читайте також: Електронні листи не горять. Тимошенко, Пінчук і Янукович у пошті Гілларі Клінтон

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампКлінтон
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