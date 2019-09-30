У Петербурзі поліцію підняли по тривозі: чоловік образив Путіна на паркані

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Понеділок, 30 вересня 2019, 09:45

29 вересня в російському Петербурзі підняли по тривозі поліцію для пошуків вандала, який написав образливе повідомлення про президента РФ Володимира Путіна на паркані Російського музею.

Джерело: Фонтанка.

Дослівно: "На паркані Російського музею невідомий розвів демагогію про першу особу держави". 

 
Фото з Twitter Двуглавый Кургинян

Деталі: Поганий запис з'явився під кованою огорожею Російського музею приблизно о 16:00 29 вересня. 

 
Фото з Twitter Двуглавый Кургинян

Після дзвінка очевидців на площу Мистецтв направили наряди поліції, які "засвідчили образливе повідомлення на адресу Путіна, а також до Федеральної служби безпеки". 

Незабаром за допомогою камер відеоспостереження вандала розшукали.

 

Ним виявився 42-річний Ігор Соколов. Відзначається, що чоловік не дає показань і відмовляється відповідати, з якою метою написав образу. 

Відносно Соколова порушили кримінальну справу за статтею "Вандалізм".

Передісторія: 

  • У березні Держдума РФ прийняла резонансний законопроект про блокування в інтернеті матеріалів, що ображають суспільство, державні символи та інститути влади Росії.
  • На початку квітня російська генпрокуратура вперше використовувала закон про неповагу до влади, щоб видалити з новинних сайтів матеріали з картинкою "Путін пі**р". 
  • У квітні в Росії жителя Новгородської області Юрія Картижева оштрафували на 30 тисяч рублів за новим законом про неповагу до влади за два пости "ВКонтакте", в яких він нібито написав "Путін – казковий дов****".

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Теми: Росія Путін


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