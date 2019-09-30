У Петербурзі поліцію підняли по тривозі: чоловік образив Путіна на паркані

29 вересня в російському Петербурзі підняли по тривозі поліцію для пошуків вандала, який написав образливе повідомлення про президента РФ Володимира Путіна на паркані Російського музею.

Джерело: Фонтанка.

Дослівно: "На паркані Російського музею невідомий розвів демагогію про першу особу держави".

Фото з Twitter Двуглавый Кургинян

Деталі: Поганий запис з'явився під кованою огорожею Російського музею приблизно о 16:00 29 вересня.

Фото з Twitter Двуглавый Кургинян

Після дзвінка очевидців на площу Мистецтв направили наряди поліції, які "засвідчили образливе повідомлення на адресу Путіна, а також до Федеральної служби безпеки".

Незабаром за допомогою камер відеоспостереження вандала розшукали.

Ним виявився 42-річний Ігор Соколов. Відзначається, що чоловік не дає показань і відмовляється відповідати, з якою метою написав образу.

Відносно Соколова порушили кримінальну справу за статтею "Вандалізм".

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