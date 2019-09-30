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В Петербурге полицию подняли по тревоге: мужчина оскорбил Путина на заборе

Понедельник, 30 сентября 2019, 09:45
В Петербурге полицию подняли по тревоге: мужчина оскорбил Путина на заборе

29 сентября в российском Петербурге подняли по тревоге полицию для поисков вандала, написавшего оскорбительное сообщение о президенте РФ Владимире Путине на заборе Русского музея.

Источник: Фонтанка.

Дословно: "На заборе Русского музея неизвестный развёл демагогию о первом лице государства". 

 
Фото с Twitter Двуглавый Кургинян

Детали: Нехорошая запись появилась под кованой оградой Русского музея примерно в 16:00 29 сентября. 

 
Фото с Twitter Двуглавый Кургинян

После звонка очевидцев на площадь Искусств направили наряды полиции, которые "засвидетельствовали неуважительное сообщение в адрес Путина, а также – Федеральной службы безопасности".

Вскоре при помощи камер видеонаблюдения вандала разыскали.

 

Им оказался 42-летний Игорь Соколов. Отмечается, что мужчина не дает показаний и отказывается отвечать, с какой целью написал оскорбление.

В отношении Соколова возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".

Предыстория: 

  • В марте Госдума РФ приняла резонансный законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России. 
  • В начале апреля российская генпрокуратура впервые использовала закон о неуважении к власти, чтобы удалить с новостных сайтов материалы с картинкой "Путин пи**р".  
  • В конце апреля в России жителя Новгородской области Юрия Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей по новому закону о неуважении к власти за два поста "ВКонтакте", в которых он якобы написал "Путин – сказочный дол****".

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Темы: РосcияПутин
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