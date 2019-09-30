В Петербурге полицию подняли по тревоге: мужчина оскорбил Путина на заборе

176 просмотров
Понедельник, 30 сентября 2019, 09:45

29 сентября в российском Петербурге подняли по тревоге полицию для поисков вандала, написавшего оскорбительное сообщение о президенте РФ Владимире Путине на заборе Русского музея.

Источник: Фонтанка.

Дословно: "На заборе Русского музея неизвестный развёл демагогию о первом лице государства". 

 

Детали: Нехорошая запись появилась под кованой оградой Русского музея примерно в 16:00 29 сентября. 

 

После звонка очевидцев на площадь Искусств направили наряды полиции, которые "засвидетельствовали неуважительное сообщение в адрес Путина, а также – Федеральной службы безопасности".

Вскоре при помощи камер видеонаблюдения вандала разыскали.

 

Им оказался 42-летний Игорь Соколов. Отмечается, что мужчина не дает показаний и отказывается отвечать, с какой целью написал оскорбление.

В отношении Соколова возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия Путин


powered by lun.ua
Материалы по теме
В МИД РФ заявили, что после публикации стенограммы вести переговоры с США опасно 29 сентября 2019, 18:16
Демократы требуют доступа к разговорам Трампа с Путиным 29 сентября 2019, 18:01
Москва: на митинг против репрессий вышло 25 тысяч человек 29 сентября 2019, 17:42
Все новости
Главные новости
Трамп хочет встречи с обличителем, который пожаловался на его разговор с Зеленским
Кабмин одобрил Программу действий правительства и ряд законопроектов
Джулиани обнародовал часть переписки с Волкером
Экс-руководителя "ДНР" назначили и.о. главы столицы Калмыкии, жители протестуют
Все новости
исследование

Красное вино может быть полезным для кишечника

спорт

5 ошибок после занятий спортом, которые все портят

психология

7 задач подросткового возраста

Поиск по сайту
Архив
Весь архів