В Петербурге полицию подняли по тревоге: мужчина оскорбил Путина на заборе
29 сентября в российском Петербурге подняли по тревоге полицию для поисков вандала, написавшего оскорбительное сообщение о президенте РФ Владимире Путине на заборе Русского музея.
Источник: Фонтанка.
Дословно: "На заборе Русского музея неизвестный развёл демагогию о первом лице государства".
Детали: Нехорошая запись появилась под кованой оградой Русского музея примерно в 16:00 29 сентября.
После звонка очевидцев на площадь Искусств направили наряды полиции, которые "засвидетельствовали неуважительное сообщение в адрес Путина, а также – Федеральной службы безопасности".
Вскоре при помощи камер видеонаблюдения вандала разыскали.
Им оказался 42-летний Игорь Соколов. Отмечается, что мужчина не дает показаний и отказывается отвечать, с какой целью написал оскорбление.
В отношении Соколова возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".
Предыстория:
- В марте Госдума РФ приняла резонансный законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России.
- В начале апреля российская генпрокуратура впервые использовала закон о неуважении к власти, чтобы удалить с новостных сайтов материалы с картинкой "Путин пи**р".
- В конце апреля в России жителя Новгородской области Юрия Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей по новому закону о неуважении к власти за два поста "ВКонтакте", в которых он якобы написал "Путин – сказочный дол****".