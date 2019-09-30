В Петербурге полицию подняли по тревоге: мужчина оскорбил Путина на заборе
29 сентября в российском Петербурге подняли по тревоге полицию для поисков вандала, написавшего оскорбительное сообщение о президенте РФ Владимире Путине на заборе Русского музея.
Источник: Фонтанка.
Дословно: "На заборе Русского музея неизвестный развёл демагогию о первом лице государства".
Детали: Нехорошая запись появилась под кованой оградой Русского музея примерно в 16:00 29 сентября.
После звонка очевидцев на площадь Искусств направили наряды полиции, которые "засвидетельствовали неуважительное сообщение в адрес Путина, а также – Федеральной службы безопасности".
Вскоре при помощи камер видеонаблюдения вандала разыскали.
Им оказался 42-летний Игорь Соколов. Отмечается, что мужчина не дает показаний и отказывается отвечать, с какой целью написал оскорбление.
В отношении Соколова возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".
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