У Зеленського кажуть, що не будуть втручатися у скандал навколо Трампа

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Понеділок, 30 вересня 2019, 10:38

Помічник президента Андрій Єрмак запевняє, що Україна жодним чином не буде втручатися у внутрішні справи Сполучених штатів Америки.

Джерело: інтерв’ю Єрмака телеканалу "1+1"              

Пряма мова Єрмака: "Непроста ситуація. Вона дісталася сьогоднішній владі у спадок. Це внутрішні справи США. Ми бачимо в США нашого друга, нашого стратегічного партнера. Те що відбувається там – це їх внутрішня політична кухня. Ми не будемо ніяким чином в цьому брати участь. Наша дружба і наша підтримка двопалатна вона є, вона дуже потужна і я впевнений, що вона буде така і надалі".     

"Я не вважаю, що президент Зеленський зробив якусь помилку під час візиту. Сьогодні вже ця бесіда (Трампа і Зеленського – ред.) частина історії… На сьогоднішній день ми вже маємо розклад і завдання щодо підготовки офіційного візиту".

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Передісторія: 

  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмовиміж президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

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Теми: Трамп


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