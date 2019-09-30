У Зеленського кажуть, що не будуть втручатися у скандал навколо Трампа
Помічник президента Андрій Єрмак запевняє, що Україна жодним чином не буде втручатися у внутрішні справи Сполучених штатів Америки.
Джерело: інтерв’ю Єрмака телеканалу "1+1"
Пряма мова Єрмака: "Непроста ситуація. Вона дісталася сьогоднішній владі у спадок. Це внутрішні справи США. Ми бачимо в США нашого друга, нашого стратегічного партнера. Те що відбувається там – це їх внутрішня політична кухня. Ми не будемо ніяким чином в цьому брати участь. Наша дружба і наша підтримка двопалатна вона є, вона дуже потужна і я впевнений, що вона буде така і надалі".
"Я не вважаю, що президент Зеленський зробив якусь помилку під час візиту. Сьогодні вже ця бесіда (Трампа і Зеленського – ред.) частина історії… На сьогоднішній день ми вже маємо розклад і завдання щодо підготовки офіційного візиту".
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Передісторія:
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмовиміж президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.