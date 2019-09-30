У Зеленского говорят, что не будут вмешиваться в скандал вокруг Трампа

Помощник президента Андрей Ермак уверяет, что Украина никоим образом не будет вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов Америки.

Источник: интервью Ермака телеканала "1+1"

Прямая речь Ермака: "Непростая ситуация. Она досталась сегодняшней власти по наследству. Это внутренние дела США. Мы видим в США нашего друга, нашего стратегического партнера. Происходящее там - это их внутренняя политическая кухня. Мы не будем никоим образом в этом участвовать. Наша дружба и наша поддержка двухпалатная она есть, она очень мощная и я уверен, что она будет такая и в дальнейшем".

"Я не считаю, что президент Зеленский сделал какую-то ошибку во время визита. Сегодня уже эта беседа (Трампа и Зеленского - ред.) часть истории... На сегодняшний день мы уже имеем расписание и задачи по подготовке официального визита".

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