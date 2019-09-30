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Уряд розробляє План оборони України за принципами НАТО

Понеділок, 30 вересня 2019, 14:47

Кабінет міністрів  розробляє нову державну політику у сфері оборони, яка відповідатиме євроатлантичним принципам та підходам (зокрема, Стратегію воєнної безпеки України).

Джерело: програма уряду, опублікована на сайті Верховної Ради.

Деталі: У документі вказується, що уряд проводить комплексний стратегічний аналіз реальних і потенційних загроз національній безпеці у воєнній сфері, розробляє плани дій щодо захисту національних інтересів держави, планує узгоджений розвиток та досягнення визначених спроможностей сил оборони, та визначає необхідні критерії підтримання боєздатності сил оборони та їх готовності до виконання завдань за призначенням.

Дослівно: "У результаті буде розроблений та введений в дію План оборони України, що визначить зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, військових, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави.

Водночас ми вдосконалюємо та приводимо у відповідність із зазначеною політикою нормативно-правову базу, що передбачає запровадження ефективної системи керівництва силами оборони".

Як зазначено у програмі, в рамках цього впроваджуються визначені технічні та адміністративні стандарти НАТО. Одним із ключових пріоритетів цієї роботи є вдосконалення управління оборонними ресурсами, якими, зокрема, передбачено впровадження максимально прозорих та вдосконалених процесів оборонних закупівель, які забезпечать сили оборони необхідними товарами та послугами.

Також уряд планує розробити та реалізувати Комплексну програма розвитку Збройних Сил України та індивідуальні програми розвитку окремих видів (родів військ, сил) Збройних Сил України та інших сил оборони.

У рамках цих програм, як сказано в документі, та відповідно до розробленої нової військово-технічної політики буде проводитися оснащення сил оборони сучасними зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, постійно підтримуватиметься їх висока боєготовність.

Також планується створення нової системи територіальної оборони України із залученням широких верств населення.

У рамках євроатлантичної інтеграції уряд планує поетапне нарощування кількості підрозділів, спроможних до виконання спільних завдань із відповідними підрозділами країн-партнерів. Для цього будуть впроваджуватись  управлінські принципи НАТО в системі об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління Збройними Силами України.

Теми: Кабінет міністрівЗбройні силиНАТОЄС
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