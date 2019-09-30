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Кабмин разрабатывает План обороны Украины по принципам НАТО

Понедельник, 30 сентября 2019, 14:47

Кабинет министров разрабатывает новую государственную политику в сфере обороны, которая будет отвечать евроатлантическим принципам и подходам (в частности, Стратегию военной безопасности Украины).

Источник: программа правительства, опубликованная на сайте Верховной Рады.

Детали: В документе указывается, что правительство проводит комплексный стратегический анализ реальных и потенциальных угроз национальной безопасности в военной сфере, разрабатывает планы действий по защите национальных интересов государства, планирует согласованное развитие и достижение определенных возможностей сил обороны, и определяет необходимые критерии поддержания боеспособности сил обороны и их готовности к выполнению задач по назначению.

Дословно: "В результате будет разработан и введен в действие План обороны Украины, который определит содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий по защиты государства.

В то же время мы совершенствуем и приводим в соответствие с указанной политикой нормативно-правовую базу, предусматривающую введение эффективной системы управления силами обороны ".

Как указано в программе, в рамках этого внедряются определенные технические и административные стандарты НАТО. Одним из ключевых приоритетов этой работы является совершенствование управления оборонными ресурсами, которыми, в частности, предусмотрено внедрение максимально прозрачных и усовершенствованных процессов оборонных закупок, которые обеспечат силы обороны необходимыми товарами и услугами.

Также правительство планирует разработать и реализовать комплексную программу развития Вооруженных Сил Украины и индивидуальные программы развития отдельных видов (родов войск, сил) Вооруженных Сил Украины и других сил обороны.

В рамках этих программ, как сказано в документе, и в соответствии с разработанной новой военно-технической политики будет проводиться оснащение сил обороны современными образцами вооружения, военной и специальной техники, постоянно поддерживаться их высокая боеготовность.

Также планируется создание новой системы территориальной обороны Украины с привлечением широких слоев населения.

В рамках евроатлантической интеграции правительство планирует поэтапное наращивание количества подразделений, способных к выполнению общих задач с соответствующими подразделениями стран-партнеров. Для этого будут внедряться управленческие принципы НАТО в системе объединенного руководства силами обороны и военного управления Вооруженными Силами Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровВооруженные силыНАТОЕС
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