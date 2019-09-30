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У Подільській РДА викрили корупційну схему

Понеділок, 30 вересня 2019, 20:35

Провідного спеціаліста Управління освіти Подільської РДА Києва підозрюють в одержанні від підприємця хабара на суму 117 тисяч гривень.

Джерело: прокуратура Києва

Слідчі встановили, що за хабар чиновник, використовуючи службове становище, "сприяв" перемогам на процедурах закупівель, які проводить Подільська РДА за державні кошти. 

Йдеться, зокрема, про капремонт та утеплення фасадів дитячого садка та школи у Подільському районі Києва.

Сума хабара з підприємця залежала обсягу та видів виконаних будівельних робіт. 

Посадовець контролював переказ бюджетних коштів за укладеними договорами на рахунки приватного підприємства.

Працівнику РДА повідомили про підозру за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Цьому передувало розслідування хабарництва у Дарницькій РДА.

У липні радниця голови відомства одержала 650 тис. грн за тією ж схемою, що й чиновник Подільської РДА.

Слідство встановило, що підприємці, які сплачували відкати в Дарницьку РДА, сплачували їх і подільським чиновникам.

Українська правда
Теми: прокуратурахабарКиїв
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