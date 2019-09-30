В Подольской РГА разоблачили коррупционную схему
Ведущего специалиста Управления образования Подольской РГА Киева подозревают в получении от предпринимателя взятки на сумму 117 тысяч гривен.
Источник: прокуратура Киева
Следователи установили, что за взятку чиновник, используя служебное положение, способствовал победам на процедурах закупок, проводимых Подольской РГА за государственные средства.
Речь, в частности, идет о капремонте и утеплении фасадов детского сада и школы в Подольском районе Киева.
Сумма взятки с предпринимателя зависела от объема и видов выполненных строительных работ.
Чиновник контролировал перевод бюджетных средств по заключенным договорам на счета частного предприятия.
Сотруднику РГА сообщили о подозрении по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды должностным лицом.
Этому предшествовало расследование взяточничества в Дарницкой РГА.
В июле советник главы ведомства получила 650 тыс. грн по той же схеме, что и чиновник Подольской РГА.
Следствие установило, что предприниматели, которые платили откаты в Дарницкую РГА, платили их и подольским чиновникам.