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В Подольской РГА разоблачили коррупционную схему

Понедельник, 30 сентября 2019, 20:35

Ведущего специалиста Управления образования Подольской РГА Киева подозревают в получении от предпринимателя взятки на сумму 117 тысяч гривен.

Источник: прокуратура Киева

Следователи установили, что за взятку чиновник, используя служебное положение, способствовал победам на процедурах закупок, проводимых Подольской РГА за государственные средства.

Речь, в частности, идет о капремонте и утеплении фасадов детского сада и школы в Подольском районе Киева.

Сумма взятки с предпринимателя зависела от объема и видов выполненных строительных работ.

Чиновник контролировал перевод бюджетных средств по заключенным договорам на счета частного предприятия.

Сотруднику РГА сообщили о подозрении по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Этому предшествовало расследование взяточничества в Дарницкой РГА.

В июле советник главы ведомства получила 650 тыс. грн по той же схеме, что и чиновник Подольской РГА.

Следствие установило, что предприниматели, которые платили откаты в Дарницкую РГА, платили их и подольским чиновникам.

Украинская правда
Темы: прокуратуравзяткаКиев
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