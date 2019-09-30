Українка Магучіх завоювала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики

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Понеділок, 30 вересня 2019, 23:49

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх завоювала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики в столиці Катару Досі.

Джерело: sportarena

Деталі: У фіналі 18-річна українка встановила новий особистий рекорд, підкоривши позначку в 2,04 метра.

Також Магучіх встановила новий світовий рекорд серед спортсменок до 20 років.

Іще одна представниця України Юлія Левченко посіла четверту позицію з результатом 2 метри.

Чемпіоном світу стала росіянка Марія Ласіцкене. Вона підкорила 2,04 метра з меншоюза Магучіх кількістю спроб.

Бронза дісталася американці Вашті Каннінгем - 2 метри.

Нагадаємо:

  • 1 липня Магучіх стала наймолодшою стрибункою в історії, яка підкорила планку на висоті 2 метри.
  • На сьомому етапі "Діамантової ліги" в американському Юджині вона посіла третє місце.

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