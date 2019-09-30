Українка Магучіх завоювала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх завоювала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики в столиці Катару Досі.
Джерело: sportarena
Деталі: У фіналі 18-річна українка встановила новий особистий рекорд, підкоривши позначку в 2,04 метра.
Також Магучіх встановила новий світовий рекорд серед спортсменок до 20 років.
Іще одна представниця України Юлія Левченко посіла четверту позицію з результатом 2 метри.
Чемпіоном світу стала росіянка Марія Ласіцкене. Вона підкорила 2,04 метра з меншоюза Магучіх кількістю спроб.
Бронза дісталася американці Вашті Каннінгем - 2 метри.
Нагадаємо:
- 1 липня Магучіх стала наймолодшою стрибункою в історії, яка підкорила планку на висоті 2 метри.
- На сьомому етапі "Діамантової ліги" в американському Юджині вона посіла третє місце.
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