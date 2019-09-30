Украинка Магучих завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в столице Катара Дохе.

Источник: sportarena

Детали: В финале 18-летняя украинка установила новый личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра.

Также Магучих установила новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет.

Еще одна представительница Украины Юлия Левченко заняла четвертую позицию с результатом 2 метра.

Чемпионом мира стала россиянка Мария Ласицкене. Она покорила 2,04 метра с меньшим количеством попыток.

Бронза досталась американке Вашти Каннингем - 2 метра.

Напомним: