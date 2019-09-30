Украинка Магучих завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике
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Понедельник, 30 сентября 2019, 23:49
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в столице Катара Дохе.
Источник: sportarena
Детали: В финале 18-летняя украинка установила новый личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра.
Также Магучих установила новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет.
Еще одна представительница Украины Юлия Левченко заняла четвертую позицию с результатом 2 метра.
Чемпионом мира стала россиянка Мария Ласицкене. Она покорила 2,04 метра с меньшим количеством попыток.
Бронза досталась американке Вашти Каннингем - 2 метра.
Напомним:
- 1 июля Магучих стала самой молодой прыгуньей в истории, покорившей планку на высоте 2 метра.
- На седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине она заняла третье место.
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