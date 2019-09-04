Кабмін схвалив звільнення Супрун

Джерело: брифінг прем’єра Олексія Гончарука після закритого засідання уряду 4 вересня

Кабмін ухвалив рішення про звільнення Уляни Супрун з посади в. о. міністра охорони здоров'я.

Пряма мова Гончарука: "Пані Супрун точно так. По-моєму, пан Лінчевський (Олександр Лінчевський, заступник Супрун – ред.) також так".

"Ще раз кажу: це не якесь там політичне звільнення. Це просто технічно змінюється команда в міністерстві. Зайшов новий міністр в міністерство. Він буде формувати свою команду. Тому формально усі старі заступники звільняються…. За власним бажанням вони всі пішли".

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