Кабмін схвалив звільнення Супрун
Джерело: брифінг прем’єра Олексія Гончарука після закритого засідання уряду 4 вересня
Кабмін ухвалив рішення про звільнення Уляни Супрун з посади в. о. міністра охорони здоров'я.
Пряма мова Гончарука: "Пані Супрун точно так. По-моєму, пан Лінчевський (Олександр Лінчевський, заступник Супрун – ред.) також так".
"Ще раз кажу: це не якесь там політичне звільнення. Це просто технічно змінюється команда в міністерстві. Зайшов новий міністр в міністерство. Він буде формувати свою команду. Тому формально усі старі заступники звільняються…. За власним бажанням вони всі пішли".
Нагадаємо:
- Уляна Супрун восени 2013 року приїхала зі США до Києва.
- 12 липня 2016 року її призначили заступницею міністра, а з 27 липня 2016 року Супрун виконувала обов’язки міністра охорони здоров'я.
- Супрун заявляла, що вона готова далі очолювати своє міністерство, якщо в новому уряді буде можливість продовжувати реформу системи охорони здоров'я.
- Шостий президент Володимир Зеленський ще під час передвиборчої кампанії висловлювався критично про Супрун та медичну реформу на чолі з нею.
- 29 серпня Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем’єра Олексія Гончарука. Зокрема, міністром охорони здоров’я призначили Зоряну Скалецьку (Черненко).
- Скалецька – експерт із питань медичної реформи у "Реанімаційному пакеті реформ", голова правління Української медико-правової асоціації, директор громадської організації "Форум здоров’я" та член Всесвітньої асоціації медичного права.
- За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, за кілька місяців очільником МОЗ може стати депутат фракції "Слуга народу" та засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький, а Скалецька – його заступницею.
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