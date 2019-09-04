Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін схвалив звільнення Супрун

Середа, 4 вересня 2019, 16:03

Джерело: брифінг прем’єра Олексія Гончарука після закритого засідання уряду 4 вересня  

Кабмін ухвалив рішення про звільнення Уляни Супрун з посади в. о. міністра охорони здоров'я.     

Пряма мова Гончарука: "Пані Супрун точно так. По-моєму, пан Лінчевський (Олександр Лінчевський, заступник Супрун – ред.) також так".

"Ще раз кажу: це не якесь там політичне звільнення. Це просто технічно змінюється команда в міністерстві. Зайшов новий міністр в міністерство. Він буде формувати свою команду. Тому формально усі старі заступники звільняються…. За власним бажанням вони всі пішли".

Нагадаємо:

  • Уляна Супрун восени 2013 року приїхала зі США до Києва.
  • 12 липня 2016 року її призначили заступницею міністра, а з 27 липня 2016 року Супрун виконувала обов’язки міністра охорони здоров'я.
  • Супрун заявляла, що вона готова далі очолювати своє міністерство, якщо в новому уряді буде можливість продовжувати реформу системи охорони здоров'я.
  • Шостий президент Володимир Зеленський ще під час передвиборчої кампанії висловлювався критично про Супрун та медичну реформу на чолі з нею.
  • 29 серпня Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем’єра Олексія Гончарука. Зокрема, міністром охорони здоров’я призначили Зоряну Скалецьку (Черненко).
  • Скалецька – експерт із питань медичної реформи у "Реанімаційному пакеті реформ", голова правління Української медико-правової асоціації, директор громадської організації "Форум здоров’я" та член Всесвітньої асоціації медичного права.
  • За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, за кілька місяців очільником МОЗ може стати депутат фракції "Слуга народу" та засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький, а Скалецька – його заступницею.

  

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Останні новини
23:26
Bloomberg пише, що Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: