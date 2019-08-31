За кілька місяців очільником Міністерства охорони здоров’я може стати депутат фракції "Слуга народу" та засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький, а чинна керівниця МОЗу Зоряна Скалецька – його заступницею.

Про це в ефірі телеканалу ZIK розповів голова парламентської фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

За його словами, з самого початку міністром охорони здоров’я планували зробити Радуцького, а Скалецьку - його заступницею.

"На міністра планувався сам пан Радуцький. Але йому треба десь три місяці для того, щоб підготуватись, тому ми вирішили зробити такий перехідний період. Я думаю, що потім буде така ротація, що пан Радуцький стане міністром, а Зоряна піде заступником міністра", – заявив голова фракції.

Він пояснив, чому Радуцький відразу не отримав міністерську посаду.

"Йому треба підготуватися, бо це посада… Йому треба привести всі свої справи по бізнесу… Він же зараз народний депутат, він не має керувати бізнесом, але він повинен підготуватись до декларування. Тобто, є якісь там речі…", - сказав Арахамія.

Зі свого боку, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа пояснила, що у Радуцького є законопроекти з пакету медичної реформи, які він хоче на своїй посаді керівника комітету провести через парламент.

За її словами, після того, як законодавство буде напрацьоване, він піде в міністерство, щоб його імплементувати.

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