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Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради

Середа, 4 вересня 2019, 17:31

Джерело: Офіс президента, указ № 649/2019 від 4 вересня

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Національної інвестиційної ради.

Дослівно: "На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 21 червня 2019 року № 423 (зі змінами, внесеними Указом від 9 серпня 2019 року № 588):

  • увести до персонального складу Національної інвестиційної ради Жерома Пекресса — старшого віце-президента, президента і головного виконавчого директора компанії "General Electric" (США) (за згодою);
  • вивести зі складу Національної інвестиційної ради Джеймі Міллера".

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Передісторія:

  • 24 червня Зеленський призначив блогера, IT-підприємця та четвертого номера партії "Слуга народу" Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради.
  • 26 червня прес-служба президента повідомила, що Зеленський запросив до складу Національної інвестиційної ради власника Viber Хіроші Мікітані.

Теми: Зеленськийуказиінвестиції
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