Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради
Середа, 4 вересня 2019, 17:31
Джерело: Офіс президента, указ № 649/2019 від 4 вересня
Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Національної інвестиційної ради.
Дослівно: "На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 21 червня 2019 року № 423 (зі змінами, внесеними Указом від 9 серпня 2019 року № 588):
- увести до персонального складу Національної інвестиційної ради Жерома Пекресса — старшого віце-президента, президента і головного виконавчого директора компанії "General Electric" (США) (за згодою);
- вивести зі складу Національної інвестиційної ради Джеймі Міллера".
Указ набуває чинності з дня його опублікування.
Передісторія:
- 24 червня Зеленський призначив блогера, IT-підприємця та четвертого номера партії "Слуга народу" Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради.
- 26 червня прес-служба президента повідомила, що Зеленський запросив до складу Національної інвестиційної ради власника Viber Хіроші Мікітані.