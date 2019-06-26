Зеленський запросив до складу Національної інвестиційної ради власника Viber

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Хіроші Мікітані – засновником японської компанії Rakuten. В Україні вона найбільш відома як власник сервісу Viber.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

На зустрічі обговорили плани збільшення присутності компанії Rakuten в Україні, зокрема розширення офісу в Одесі та відкриття нового офісу в Києві.

Як зазначається, Мікітані схвально відгукнувся про ініціативу Володимира Зеленського "Держава у смартфоні" та висловив бажання тісно співпрацювати у цьому проекті, "оскільки Viber є невід'ємною частиною смартфона майже кожного українця".

За підсумками зустрічі глава держави запросив Мікітані увійти до складу Національної інвестиційної ради.

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