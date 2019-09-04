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Зеленський вніс у Раду закон, який посилює покарання за бурштин

Середа, 4 вересня 2019, 19:02
Зеленський вніс у Раду закон, який посилює покарання за бурштин

Джерело: законопроект №2059

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про посилення кримінальної відповідальності за незаконний видобуток або переміщення бурштину через кордон.

У Кримінальному кодексі, згідно з проектом, з'являється нова стаття 240-1 – "Незаконне видобування бурштину".

Текст статті: "Незаконне видобування бурштину карається штрафом (від 12 до 51 тис. грн – ред.) або обмеженням (чи позбавленням - ред.)  волі на строк від 1 до 3 років.

Реалізація, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка незаконно видобутого бурштину караються штрафом (від 51 до 170 тис. грн – ред.) або обмеженням (чи позбавленням - ред.) волі на строк від 3 до 6 років.

Деталі: Ті самі дії, вчинені "групою осіб або повторно, або у значних розмірах", караються позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.

У пояснювальній записці Зеленський обгрунтовує необхідність закону тим, що видобування бурштину шляхом гідророзмиву змінює гідрологічний режим, знищує лісові масиви та земельні угіддя, пошкоджує ґрунтовий і рослинний покрови. Усе це, як свідчить записка, може призвести до екологічної катастрофи.

Що цьому передувало: Зеленський доручив прем’єр-міністру Олексію Гончаруку та міністру фінансів Оксані Маркаровій до 1 жовтня розробити проект закону про видобуток бурштину, а нардепам – до грудня прийняти цей закон.

Передісторія:

  • 12 серпня Зеленський відвідував Житомирщину. На нараді з місцевою владою підняв тему незаконного видобутку бурштину.
  • На зустрічі Зеленський попросив звільнити керівників поліції у 9 районах та очільників СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях через причетність до схем із незаконного видобутку бурштину.

Знати більше: "Бурштинова народна республіка". Західний український фронт

Українська правда

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Теми: бурштинЗеленський
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