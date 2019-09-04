Указу про звільнення немає, а в Київраді вже просять Зеленського повернути Кличка

9775 переглядів
Середа, 4 вересня 2019, 21:18

Джерело: Київрада

Голови депутатських фракцій Київської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням призначити Віталія Кличка на посаду голови КМДА.

Деталі: Метою призначення депутати називають "забезпечення у місті Києві місцевого самоврядування".

 

Водночас на сайті президента немає інформації щодо звільнення Зеленським Кличка з посади очільника відомства.

Передісторія:

  • Офіс президента домагався звільнення Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня.
  • Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
  • 4 вересня Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка.
  • Кличко назвав рішення Кабміну незаконним.

Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: КМДА Зеленський Кличко


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гончарук про звільнення Кличка: Я б звільнив Столара 4 вересня 2019, 15:53
КМДА про світловідбивачі для дітей: це заява Гройсмана, такої норми немає 28 серпня 2019, 12:09
Біля кінотеатру "Київ" активісти вимагали від орендаря показати концепцію розвитку 8 серпня 2019, 00:16
Усі новини
Головні новини
Гонтарева записала відео з госпіталю в Лондоні
Путін заявив Медведчуку, що про обмін Київ і Москва оголосять найближчим часом
АМКУ вирішив примусово поділити групу Ostchem Фірташа
Путін заявив про фіналізацію переговорів про обмін ув'язненими
Усі новини
Освіта

10 невтішних фактів про ЗНО-2019

Лайфхаки

5 способів попередити зморшки під час сну

Фото

22 світлини показують птахів під час полювання на їжу