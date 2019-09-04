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Указу про звільнення немає, а в Київраді вже просять Зеленського повернути Кличка

Середа, 4 вересня 2019, 21:18

Джерело: Київрада

Голови депутатських фракцій Київської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням призначити Віталія Кличка на посаду голови КМДА.

Деталі: Метою призначення депутати називають "забезпечення у місті Києві місцевого самоврядування".

 

Водночас на сайті президента немає інформації щодо звільнення Зеленським Кличка з посади очільника відомства.

Передісторія:

  • Офіс президента домагався звільнення Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня.
  • Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
  • 4 вересня Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка.
  • Кличко назвав рішення Кабміну незаконним.

Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка

Українська правда

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Теми: КМДАЗеленськийВіталій Кличко
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