Указу про звільнення немає, а в Київраді вже просять Зеленського повернути Кличка
Джерело: Київрада
Голови депутатських фракцій Київської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням призначити Віталія Кличка на посаду голови КМДА.
Деталі: Метою призначення депутати називають "забезпечення у місті Києві місцевого самоврядування".
Водночас на сайті президента немає інформації щодо звільнення Зеленським Кличка з посади очільника відомства.
Передісторія:
- Офіс президента домагався звільнення Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня.
- Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
- 4 вересня Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка.
- Кличко назвав рішення Кабміну незаконним.
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