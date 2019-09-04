Кабмін погодив звільнення Кличка

Джерело: Телеграм-канал екс-нардепа Сергія Лещенка, брифінг в уряді.

Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Пряма мова: "Сьогодні новий уряд Гончарука підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської державної адміністрації. Рішення тепер за президентом Зеленським. Зустрічі з Джуліані не допомогли".

Деталі: Джерело "Української правди" в уряді підтвердило ухвалення такого рішення. Пізніше прем'єр-міністр вийшов на брифінг по закінченню засідання уряду і офіційно повідомив про звернення до Офісу президента щодо звільнення Кличка. Сам Кличко анонсував брифінг на 16-ту годину.

Чому це важливо: Звільняє керівника КМДА президент. При цьому Віталій Кличко залишається міським головою Києва й очолює Київраду до наступних виборів у столиці.

Що передувало: В першому інтерв’ю новопризначений прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав журналістам, що не готовий говорити про відставку Кличка, бо "не вивчав це питання".

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