Кабмін погодив звільнення Кличка

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Середа, 4 вересня 2019, 14:37

Джерело: Телеграм-канал екс-нардепа Сергія Лещенка, брифінг в уряді.

Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Пряма мова: "Сьогодні новий уряд Гончарука підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської державної адміністрації. Рішення тепер за президентом Зеленським. Зустрічі з Джуліані не допомогли".

Деталі: Джерело "Української правди" в уряді підтвердило ухвалення такого рішення. Пізніше прем'єр-міністр вийшов на брифінг по закінченню засідання уряду і офіційно повідомив про звернення до Офісу президента щодо звільнення Кличка. Сам Кличко анонсував брифінг на 16-ту годину.

Чому це важливо: Звільняє керівника КМДА президент. При цьому Віталій Кличко залишається міським головою Києва й очолює Київраду до наступних виборів у столиці.

Що передувало: В першому інтерв’ю новопризначений прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав журналістам, що не готовий говорити про відставку Кличка, бо "не вивчав це питання".

Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка

Передісторія:

  • Офіс президента Володимира Зеленського домагався звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня.
  • Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
  • За даними УП, у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
  • 51 народний депутат 8 скликання звернувся до Конституційного суду з проханням офіційно розтлумачити Основний Закон у частині місцевого самоврядування та державної влади в столиці. 

Українська правда

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Теми: Кличко Кабінет міністрів


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