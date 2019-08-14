Гройсман вирішив не розглядати звільнення Кличка

Джерело: пост прес-секретаря прем’єра Василя Рябчука у Facebook

Кабінет міністрів не буде розглядати питання погодження звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.

Пряма мова: "Колеги-журналісти, відповідаю всім одразу. Питання погодження звільнення Віталія Кличка було обговорено з урядовцями. Прийнято рішення, що чинним складом Уряду розглядатись воно не буде".

Деталі: На 11:00 14 серпня заплановане засідання Кабміну.

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