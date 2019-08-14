Гройсман вирішив не розглядати звільнення Кличка

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Середа, 14 серпня 2019, 10:30

Джерело: пост прес-секретаря прем’єра Василя Рябчука у Facebook

Кабінет міністрів не буде розглядати питання погодження звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.

Пряма мова: "Колеги-журналісти, відповідаю всім одразу. Питання погодження звільнення Віталія Кличка було обговорено з урядовцями. Прийнято рішення, що чинним складом Уряду розглядатись воно не буде".

Деталі: На 11:00 14 серпня заплановане засідання Кабміну.

Історія питання:

  • 24 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.
  • 26 липня прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд розгляне питання про погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації на найближчому засіданні.
  • 30 липня Керівник Офісу президента Андрій Богдан нагадав Кабінету міністрів про бажання президента Володимира Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.
  • Кличко заявляв, що буде звертатися до суду, якщо його спробують усунути з посади.
  • В кінці липня Гройсман пішов у відпустку. Тому засідань уряду 31 липня та 7 серпня не було.  

Українська правда

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Теми: Гройсман Кличко Кабінет міністрів


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