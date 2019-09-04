Кличко каже, що уряд намагається ввести пряме президентське правління в Києві
Джерело: брифінг голови КМДА.
Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко називає незаконним рішення Кабінету міністрів, який погодив його звільнення.
Пряма мова: "Те що відбувається, – незаконно. Це не конституційно, не демократично… Уряд зробив крок до того, щоб ввести двовладдя. А по суті - пряме президентське правління. Такими діями намагаються позбавити киян права обирати владу".
Деталі: Кличко наполягає, що звільнити можуть тільки мешканці міста. На запитання, чи буде він захищати свої інтереси в суді, мер відповів "однозначно". Водночас він уточнив, що ще не отримав офіційної інформації про своє звільнення. Кличко запевнив, що продовжить працювати як мер.
Що відбулося раніше: Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.
Чому це важливо: Звільняє голів міських адміністрацій президент. Стосовно столиці існує правова колізія, яку намагаються з’ясувати в Конституційному суді.
Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка
Передісторія:
- Офіс президента Володимира Зеленського домагався звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня.
- Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
- За даними УП, у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).