Зеленський пояснив, чому не підписав закон Ляшка про кастрацію  

Джерело: сайт Верховної Ради

Президент Володимир Зеленський не зміг підписати закон про примусова хімічна кастрація для педофілів, бо цей закон суперечить кільком іншим законам України та Конституції.

Дослівно: "Закон, що надійшов на підпис, не містить чітко визначеного порядку примусового застосування хімічної кастрації. За таких обставин введення антиандрогенних лікарських препаратів усім засудженим, які вчинили згаданий злочин, незалежно від наявності в особи протипоказань до введення таких препаратів, може мати наслідком погіршення стану її здоров'я або стати причиною передчасної смерті. Відтак матиме місце порушення невід'ємного права на життя, закріпленого Конституцією України (частина перша статті 27)".

Деталі: Щодо іншого положення закону, а саме створення публічного реєстру осіб, які були засуджені за зґвалтування чи сексуальне насильство щодо неповнолітніх, то Зеленський стверджує, що законом "Про захист персональних даних" забороняється обробка персональних даних.

Зокрема, про засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних особи (ч. 1 ст. 7).

Дослівно: "Відсутність у законі, що надійшов на підпис, визначення складу та змісту персональних даних, які підлягатимуть оприлюдненню, може мати наслідком втручання у приватне життя особи, яка відбула покарання, ускладнить її соціальну адаптацію".

Деталі: З огляду на це, Зеленський не зміг погодитися з підходом запровадження примусової хімічної кастрації та створення публічного реєстру осіб, передбачених цим законом.

Президент звернув увагу, що 11 липня Рада у першому читанні проголосувала за проект закону, який передбачає інший підхід до застосування хімічної кастрації – заміну невідбутої частини покарання добровільною кастрацією, а також створення закритого реєстру педофілів.

Також у прикінцевих положеннях прийнятого закону не були враховані зміни до ст. 153, 155 ККУ.

Дослівно: "Виходячи з викладеного, закон … не може бути підписаний. Тому повертаю цей закон для повторного розгляду та пропоную виважено і комплексно підійти до питання застосування хімічної кастрації з урахуванням висловлених зауважень".

Що було раніше: 4 вересня Зеленський завернув закон, яким передбачалася примусова хімічна кастрація для педофілів.

11 липня ВР підтримала законопроект №6449 про посилення відповідальності за злочини сексуального характеру проти дітей.

Зокрема, зґвалтування малолітньої чи неповнолітньої мали б каратися позбавленням волі від 7 до 15 років (до того 7-12 років), а розпусні дії щодо особи, яка не досягла 16 років, – 5 р. ув’язнення (до того обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років).

Проект закону запроваджував для педофілів покарання у вигляді примусової хімічної кастрації.

Також мали створити публічний реєстр осіб, які були засуджені за зґвалтування чи сексуальне насильство щодо неповнолітніх та встановити пожиттєвий адміністративний нагляд за такими особами після їх звільнення з в’язниці.

Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Верховної Ради 8 скликання від радикальної партії Олега Ляшка - Олег Ляшко, Ігор Мосійчук, Олег Купрієнко, Віктор Вовк і Денис Силантьєв.

Нагадаємо:

На тому ж засіданні, 11 липня, нардепи прийняли в першому читанні інший закон щодо педофілів, який передбачає створення закритого реєстру педофілів і добровільну хімічну кастрацію.

На думку виконуючої обов’язки міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, ухвалений у липні закон про протидію сексуальному насильству над дітьми порушує права людей.

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