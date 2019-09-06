"Разбійнику", якого сварив Зеленський, повідомили про підозру в хуліганстві

Джерело: прес-служба прокуратури Київської області, коментар Ярослава Годунка "Українській правді"

Секретарю Бориспільської міської ради Київської області Ярославу Годунку повідомили про підозру у вчиненні хуліганських дій.

Дослівно: "6 вересня, прокурором Київської області повідомлено про підозру секретарю Бориспільської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 296 КК України, тобто в грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю".

Деталі: Сутичка сталася між Годунком та активістом Ігорем Пєтровскісом 29 серпня у приміщенні Бориспільської міськради.

Прокуратура пише, що Годунок підійшов до потерпілого та без будь-якого пояснення взяв його за шию і, утримуючи чоловіка в такому положенні, почав його бити. При цьому чиновник лаявся.

Після того, як потерпілий впав на підлогу, Годунок сів на нього зверху та продовжував бити. Спричинивши потерпілому видимі тілесні ушкодження, Годунок припинив бити чоловіки та покинув місце події.

За словами самого Годунка, він оборонявся. Пєтровскіса він називає сепаратистом. Годунок стверджує, що підозра і напад на нього були спланованими.

Нагадаємо:

10 липня Зеленський у Борисполі зі словами "Вийди отсюда, розбійник!" змусив Годунка покинути офіційну зустріч, знайшовши інформацію про його судимість.

Годунок спочатку заявляв, що буде судитися з президентом, але через день передумав.

Водночас, як вдалось з'ясувати УП, Годунка дійсно засудили у 2002 році за "розбій", але його судимість вже погашена.

Восени 2004 року Годунок був серед представників партії "Пора", яких затримувала СБУ. Тоді його однопартійці розповідали, що чоловік був активістом Української Народної Партії (блок "Наша Україна"), брав участь в охороні студентської акції.

Знати більше: "Іди гуляй, Господи!". Головні розноси Зеленського