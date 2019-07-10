Чиновник, якого Зеленський назвав бандитом, був ЗЕагітатором, а тепер хоче судитись
Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок каже, що подасть до суду на президента Володимира Зеленського, який назвав його розбійником.
Про це Годунок сказав у коментарі "Українській правді".
Він стверджує, що вранці 11 липня самостійно прийде до Служби безпеки і готовий до перевірок.
"Не треба тиснути – я сам прийду. Прийду, будь ласка, здамся, готовий до обшуків, до всякої дурниці. Будь ласка, хай перевіряють. Я категорично за. Але після цього я обов’язково піду до суду", – запевнив Годунок.
Посадовець переконує, що подасть позов до президента "про образу честі і гідності" і поскаржиться до Державного бюро розслідувань.
"Я в ДБР сьогодні напишу заяву на незаконні дії президента і незаконну вказівку, яку він дав СБУ, тиснути на мене", – сказав секретар міськради.
Він каже, що дії Зеленського сприймає як тиск і погрози.
"Я взагалі шокований… Ви бачили поведінку, я за цю людину голосував, я цю людину підтримав, я агітував за неї", – додав чоловік.
Годунок пов’язує конфлікт із тим, що його конкурент на виборах до Верховної Ради, кандидат від "Слуги народу" Сергій Бунін не має достатньої підтримки.
"Вони побачили, що немає рейтингу. В результаті, його (Зеленського – УП) команда подивилась по рейтингах, що він (Бунін – УП) програє, він не має тут авторитету, і вони підсунули бумажку чи СМСку йому на мене", – сказав Годунок.
Коментуючи обставини кримінальної справи, в якій він був засуджений у 2002 році, посадовець назвав її сфальсифікованою.
"Вона (судимість – УП) погашена давним давно, але ця справа була фальсифікація проти мене мого керівництва полку "Беркут"... В мене є дача неправдивих показів керівництва полку "Беркут", моїх колег… Тоді мене переслідували, що я пішов проти свого керівника, який кришував наркопритон", – пояснює бориспільський чиновник.
Годунок також запевняє, що його неодноразово переслідували після 2002 року. Зокрема, підкидували наркотики та "знаходили вибухівку", коли він був у партії "Пора", представники якої у часи Помаранчевої революції брали активну участь у протестах.
Водночас, як свідчить вирок, яким Годунка засудили до умовного терміну, він частково визнав свою провину, серед пом’якшувальних обставин вказане його "щире каяття".
На прохання прокоментувати це Годунок відповів, що він нічого не визнавав, і знову запевнив, що справу сфальсифікували.
Нагадаємо:
- Зеленський у Борисполі змусив Годунка покинути офіційну зустріч, знайшовши інформацію про його судимість.
- Водночас, як вдалось з'ясувати УП, Годунка дійсно засудили у 2002 році за "розбій", але його судимість вже погашена.
- Восени 2004 року Годунок був серед представників партії "Пора", яких затримувала СБУ. Тоді його однопартійці розповідали, що чоловік був активістом Української Народної Партії (блок „Наша Україна"), брав участь в охороні студентської акції.