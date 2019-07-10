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Чиновник, якого Зеленський назвав бандитом, був ЗЕагітатором, а тепер хоче судитись

Середа, 10 липня 2019, 18:25

Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок каже, що подасть до суду на президента Володимира Зеленського, який назвав його розбійником.

Про це Годунок сказав у коментарі "Українській правді".

Він стверджує, що вранці 11 липня самостійно прийде до Служби безпеки і готовий до перевірок.

"Не треба тиснути – я сам прийду. Прийду, будь ласка, здамся,  готовий до обшуків, до всякої дурниці. Будь ласка, хай перевіряють. Я категорично за. Але після цього я обов’язково піду до суду", –  запевнив Годунок.

Посадовець переконує, що подасть позов до президента "про образу честі і гідності" і поскаржиться до Державного бюро розслідувань.

"Я в ДБР сьогодні напишу заяву на незаконні дії президента і незаконну вказівку, яку він дав СБУ, тиснути на мене", – сказав секретар міськради.

Він каже, що дії Зеленського сприймає як тиск і погрози.

"Я взагалі шокований… Ви бачили поведінку, я за цю людину голосував, я цю людину підтримав, я агітував за неї", – додав чоловік.

Годунок пов’язує конфлікт із тим, що його конкурент на виборах до Верховної Ради, кандидат від "Слуги народу" Сергій Бунін не має достатньої підтримки.

"Вони побачили, що немає рейтингу. В результаті, його (Зеленського – УП) команда подивилась по рейтингах, що він (Бунін – УП) програє, він не має тут авторитету, і вони підсунули бумажку чи СМСку йому на мене", – сказав Годунок.

Коментуючи обставини кримінальної справи, в якій він був засуджений у 2002 році, посадовець назвав її сфальсифікованою.

"Вона (судимість – УП) погашена давним давно, але ця справа була фальсифікація проти мене мого керівництва полку "Беркут"... В мене є дача неправдивих показів керівництва полку "Беркут", моїх колег… Тоді мене переслідували, що я пішов проти свого керівника, який кришував наркопритон", – пояснює бориспільський чиновник.

Годунок також запевняє, що його неодноразово переслідували після 2002 року. Зокрема, підкидували наркотики та "знаходили вибухівку", коли він був у партії "Пора", представники якої у часи Помаранчевої революції брали активну участь у протестах. 

Водночас, як свідчить вирок, яким Годунка засудили до умовного терміну, він частково визнав свою провину, серед пом’якшувальних обставин вказане його "щире каяття".

 
Уривок вироку, який має в своєму розпорядженні УП

На прохання прокоментувати це Годунок відповів, що він нічого не визнавав, і знову запевнив, що справу сфальсифікували.

Нагадаємо:

  • Зеленський у Борисполі змусив Годунка покинути офіційну зустріч, знайшовши інформацію про його судимість.
  • Водночас, як вдалось з'ясувати УП, Годунка дійсно засудили у 2002 році за "розбій", але його судимість вже погашена.
  • Восени 2004 року Годунок був серед представників партії "Пора", яких затримувала СБУ. Тоді його однопартійці розповідали, що чоловік був активістом Української Народної Партії (блок „Наша Україна"), брав участь в охороні студентської акції.

Соня Лукашова, УП
Теми: Зеленський
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