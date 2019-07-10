Президент Володимир Зеленський у Борисполі змусив секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка покинути офіційну зустріч.

Спершу він відчитав директора бориспільської лікарні, що той не вирішує стратегічні питання функціонування лікарні зі місцевою владою.

Директор лікарні сказав, що конче потрібно збудувати новий корпус – а президент обірвав його: "Ви ж локальні речі вирішуєте! Вам треба підняти на ноги цю лікарню. Підняти дуже швидко, тому що люди у страшних умовах".

"У мене питання: чому райадміністрація, обладміністрація, мер і Ви не сіли за один стіл?.. У людей запитали: жахливі умови, люди по три години сидять. Я ж запитався у людей: інсуліну немає... Чому ви поміняли інсулін? Людина каже: у мене тепер зору немає", – обурився Зеленський.

Коли слово взяв Ярослав Годунок, президент дорікнув йому за позу: "Будь ласка, сховайте телефон і підійдіть до мікрофону, скажіть: у чому проблема, як її вирішити. Я на телебаченні 20 років працював, знаю, що камера – це все, але зараз є важливіші питання".

Годунок заявив, що голова Бориспільської райадміністрації Олександра Туренко "віджав" у міста лікарню: зробив засновником лише район – і місто тепер не може вкладати в неї бюджетні кошти.

Зеленський заперечив, що можливе співфінансування.

Новий голова Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян заявив: "Немає діалогу і немає консенсусу, у кожного свій інтерес – у тому числі комерційний. І осб до чого це призвело: жахлива лікарня за 2 кілометри від сучасного Бориспільського аеропорту".

Годунок заявив, що в лікарню купили надто дорогий мамограф і хочуть ще один купити, зайвий – а на міську раду "скинули" всі проблеми: і дороги, і пільги, і фінансування ліків:

"Мені не треба піар, все скинули на міську раду і на весь цей бюджет дотаційний. Ось чому нема грошей в лікарні".

Зеленський відповів: "Ці проблеми важливі, але у вас проблема одна – у Вашому обличчі – що Ви починаєте в цілому дуже багато говорити, не вирішуючи жодної проблеми".

Вислухавши коментарі міського голови Борисполя Анатолія Федорчука та керівника райадміністрації Олександра Туренка, президент попросив написати з головою ОДА план, "щоб за рік була нова бориспільська клініка" – а якщо нічого не вирішать, усіх звільнять.

А про Годунка Зеленський сказав: "Коли людина дуже багато кричить, я зажди прошу знайти мені щось в інтернеті про неї. Я тут прочитав: газета – скажіть, правда це чи ні. Член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради, раніше засуджений за ч. 3 ст. 142 ККУ – "розбій, поєднаний з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень". Ярослав Миколайович, це Ви?".

"Вийдіть отсюда. Вийди отсюда, розбійник ти. Плохо чуєш мене? Я Вас спрашиваю, це Ви? Будете на райдміністрації кричати", – сказав Зеленський, а коли Годунок почав галасувати, додав: "Exit… Іди гуляй, Господи".

Годунка вивели з зали, а Зеленський перепросив присутніх за емоції: "Не люблю бандитів просто".

Зазначимо, що Ярослав Годунок є депутатом міськради Борисполя від "Батьківщини" і він балотується в парламент в окрузі №98.

За неперевіреними даними з Інтернету, Святошинський райсуд Києва 16 травня 2002 року засудив Ярослава Годунка до 5 років, бо той як водій машин групи швидкого реагування "Беркуту" (МВС) брав участь у квартирних крадіжках. Але суд встановив випробувальний термін на 3 роки, врахувавши каяття і відшкодування шкоди.

"Українська правда" з'ясовує деталі.