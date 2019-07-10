Президент Володимир Зеленський у Борисполі змусив секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка покинути офіційну зустріч, знайшовши інформацію про його судимість.

Спершу голова держави відчитав директора Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, що той не вирішує стратегічні питання функціонування лікарні зі місцевою владою.

Директор лікарні сказав, що конче потрібно збудувати новий корпус – а президент обірвав його: "Ви ж локальні речі вирішуєте! Вам треба підняти на ноги цю лікарню. Підняти дуже швидко, тому що люди у страшних умовах".

"У мене питання: чому райадміністрація, обладміністрація, мер і Ви не сіли за один стіл?.. У людей запитали: жахливі умови, люди по три години сидять. Я ж запитався у людей: інсуліну немає... Чому ви поміняли інсулін? Людина каже: у мене тепер зору немає", – обурився Зеленський.

Коли слово взяв Ярослав Годунок, президент дорікнув йому за позу: "Будь ласка, сховайте телефон і підійдіть до мікрофону, скажіть: у чому проблема, як її вирішити. Я на телебаченні 20 років працював, знаю, що камера – це все, але зараз є важливіші питання".

Годунок заявив, що голова Бориспільської райадміністрації Олександра Туренко "віджав" у міста лікарню: зробив засновником лише район – і місто тепер не може вкладати в неї бюджетні кошти.

Зеленський заперечив, що можливе співфінансування.

Новий голова Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян заявив: "Немає діалогу і немає консенсусу, у кожного свій інтерес – у тому числі комерційний. І осб до чого це призвело: жахлива лікарня за 2 кілометри від сучасного Бориспільського аеропорту".

Годунок заявив, що в лікарню купили надто дорогий мамограф і хочуть ще один купити, зайвий – а на міську раду "скинули" всі проблеми: і дороги, і пільги, і фінансування ліків:

"Мені не треба піар, все скинули на міську раду і на весь цей бюджет дотаційний. Ось чому нема грошей в лікарні".

Зеленський відповів: "Ці проблеми важливі, але у вас проблема одна – у Вашому обличчі – що Ви починаєте в цілому дуже багато говорити, не вирішуючи жодної проблеми".

Вислухавши коментарі міського голови Борисполя Анатолія Федорчука та керівника райадміністрації Олександра Туренка, президент попросив написати з головою ОДА план, "щоб за рік була нова бориспільська клініка" – а якщо нічого не вирішать, усіх звільнять.

А про Годунка Зеленський сказав: "Коли людина дуже багато кричить, я зажди прошу знайти мені щось в інтернеті про неї. Я тут прочитав: газета – скажіть, правда це чи ні. Член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради, раніше засуджений за ч. 3 ст. 142 ККУ – "розбій, поєднаний з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень". Ярослав Миколайович, це Ви?".

"Вийдіть отсюда. Вийди отсюда, розбійник ти. Плохо чуєш мене? Я Вас спрашиваю, це Ви? Будете на райдміністрації кричати", – сказав Зеленський, коли Годунок почав сперечатися, і додав: "Exit… Іди гуляй, Господи".

Годунка вивели з зали, а Зеленський перепросив присутніх за емоції: "Не люблю бандитів просто".

"Зараз подзвоню Баканову (керівнику СБУ) з приводу цього чорта. Смс-ки, він каже", – сказав Зеленський російською, коли всі почали розходитися. Годунок, виправдовуючись, говорив, що президенту смс-ками шлють "дурниці".

Згодом Ярослав Годунок заявив "Українській правді", що подасть до суду на Володимира Зеленського, а також сам піде до Служби безпеки України, аби та його перевірила.

Зазначимо, що Ярослав Годунок є депутатом міськради Борисполя від "Батьківщини" і він балотується в парламент в окрузі №98.

Перевірено УП: Святошинський райсуд Києва рішенням від 16 травня 2002 року, яке є в розпорядженні "Української пради", засудив Ярослава Годунка до 5 років, бо той як водій машини "Беркуту" (МВС) брав участь у квартирних крадіжках, – але звільнив від відбування покарання, встановивши випробувальний термін на 3 роки з урахуванням каяття і відшкодування шкоди. За законом, судимість вважається погашеною після завершення терміну покарання.

Скрін-шот із рішення Святошинського райсуду від 16.05.2002

Ярослав Годунок фігурував також у справі проти "Пори" у 2004 році.