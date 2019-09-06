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В СБУ кажуть, що під час затримання Цемаха не мали людських втрат

П'ятниця, 6 вересня 2019, 13:27

В Службі безпеки заперечують інформацію, що під час операції щодо затримання бойовика "ДНР" Володимира Цемаха загинув працівник СБУ.

Відповідний коментар речниця СБУ Олена Гітлянська розмістила на своїх сторінках у соцмережах.

"Офіційно повідомляю, що протягом липня – серпня 2019 року жоден співробітник Служби безпеки України не загинув", – йдеться в коментарі.

Видання BBC News Україна в свою чергу зазначає, що втрат у спецоперації могли зазнати інші силовики. Видання звернулося зокрема із запитами до розвідки та Сил спецоперацій.

Напередодні журналістка видання "Настоящее время" Ірина Ромалійська написала у Facebook: "Під час безпрецедентної для Києва операції (з такого глибокого тилу ворога спецпризначенці ще нікого не вивозили) Один співробітник СБУ загинув, двоє були поранені. Україна дістала Цемаха, як мінімум, ціною одного життя".

Пізніше вона уточнила, що цю інформацію виданню підтвердили "декілька незалежних одне від одного джерел".

Офіційної інформації про спецоперацію щодо затримання і вивезення з території "ДНР" Володимира Цемаха до цього часу немає.

Нагадаємо:

  • 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха, який фігурував у справі збиття малазійського літака МН-17 над окупованим Донбасом у 2014 році. 
  • Як припускають, Цемах є серед осіб, яких Росія хоче бачити у списку для обміну ув’язненими з Україною.
  • Колишнього "командира ППО" міста Сніжне Володимира Цемаха у червні 2019 року затримали українські спецслужби. Офіційна версія – на лінії розмежування, за даними родичів Цемаха – внаслідок спецоперації на території "ДНР".
  • Є архівне відео, на якому Цемах, схоже, зізнається в причетності до трагедії з "Боїнгом", а саме, що він ховав ракетну установку, з якої його збили.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУзаручники
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