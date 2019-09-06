В СБУ кажуть, що під час затримання Цемаха не мали людських втрат

В Службі безпеки заперечують інформацію, що під час операції щодо затримання бойовика "ДНР" Володимира Цемаха загинув працівник СБУ.

Відповідний коментар речниця СБУ Олена Гітлянська розмістила на своїх сторінках у соцмережах.

"Офіційно повідомляю, що протягом липня – серпня 2019 року жоден співробітник Служби безпеки України не загинув", – йдеться в коментарі.

Видання BBC News Україна в свою чергу зазначає, що втрат у спецоперації могли зазнати інші силовики. Видання звернулося зокрема із запитами до розвідки та Сил спецоперацій.

Напередодні журналістка видання "Настоящее время" Ірина Ромалійська написала у Facebook: "Під час безпрецедентної для Києва операції (з такого глибокого тилу ворога спецпризначенці ще нікого не вивозили) Один співробітник СБУ загинув, двоє були поранені. Україна дістала Цемаха, як мінімум, ціною одного життя".

Пізніше вона уточнила, що цю інформацію виданню підтвердили "декілька незалежних одне від одного джерел".

Офіційної інформації про спецоперацію щодо затримання і вивезення з території "ДНР" Володимира Цемаха до цього часу немає.

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