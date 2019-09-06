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Тюремники пояснили, чому Зайцева у виправному центрі, а не в колонії

П'ятниця, 6 вересня 2019, 14:53

Джерело: Державна кримінально-виконавча служба

Засуджена у справі про ДТП з 6 загиблими у Харкові Олена Зайцева відбуває покарання у виправному центрі №79, а не в колонії, тому що це єдиний заклад для жінок з першою судимістю за злочини вчинені з необережності.   

Дослівно: "Адміністрація ДКВС спростовує поширену деякими ЗМІ інформацію щодо направлення засудженої Зайцевої О.О. до установи виконання покарань з привілейованими умовами тримання".

Деталі: Тюремники пояснили, що Зайцеву засудили за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху), що є злочином вчиненим з необережності.

Згідно з порядком, за яким засудженим визначають вид установи для відбування покарань, особи, засуджені вперше за злочини, вчинені з необережності, направляються до виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання.

В Україні такий сектор для жінок лише один – при державній установі "Покровський виправний центр (№ 79)". 

Саме тому Зайцеву направили для відбування до цього виправного центру. 

 
Покровський виправний центр (№ 79)

У службі додали, що порядок та умови відбування покарання у цьому центрі організовано відповідно до вимог кримінально-виконавчого законодавства.

Тюремники також додали, що усі в’язниці в Україні працюють над створенням належних умов для відбування кримінальних покарань, щоб забезпечити дотримання прав людини у місцях позбавлення волі, а також попередити подання скарг засудженими до Європейського суду з прав людини.

Державна кримінально-виконавча служба також оприлюднила фото з різних колоній, якими мала на меті показати, що умови у цих закладах не відрізняються від умов у Покровському виправному центрі. 

 
Кам’янська виправна колонія (№ 34)
 
Мелітопольська установа виконання покарань (№ 144)

Що було раніше: Адвокат постраждалих Лариса Матвєєва пояснила, що виправні центри, згідно з законом, виконують покарання у вигляді обмеження волі стосовно осіб, засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості. Тоді як Зайцева та другий учасник ДТП Геннадій Дронов, за її словами, були засуджені саме за тяжкий злочин і саме до позбавлення волі (тобто ізоляції) на 10 років.  

Знати більше Судний день Зайцевої і Дронова. Історія ДТП, яка сколихнула Харків

Передісторія: 

  • 4 вересня стало відомо, що Зайцеву і Дронова етапували в різні області за ДТП у Харкові: Зайцева відбуватиме покарання у Покровському виправному центрі №79 у Дніпропетровській області, а  Дронов – у Крюковській виправній колонії №29 на Полтавщині.   
  • Увечері 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської і провулку Мечникова в Харкові Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з Volkswagen Touareg під управлінням Геннадія Дронова.
  • У результаті Lexus вилетів на тротуарі збив 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці (4 дівчини і хлопець). Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня 2017 року. Крім того, у результаті ДТП постраждала пасажирка Lexus.
  • 26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав Дронова та Зайцеву винними і засудив обох до 10 років позбавлення волі (максимальний термін, передбачений ч.3 ст.286 ККУ). Також водіїв позбавили права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Українська правда

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Теми: ДТПХарківкримінал
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