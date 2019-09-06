Тюремники пояснили, чому Зайцева у виправному центрі, а не в колонії
Джерело: Державна кримінально-виконавча служба
Засуджена у справі про ДТП з 6 загиблими у Харкові Олена Зайцева відбуває покарання у виправному центрі №79, а не в колонії, тому що це єдиний заклад для жінок з першою судимістю за злочини вчинені з необережності.
Дослівно: "Адміністрація ДКВС спростовує поширену деякими ЗМІ інформацію щодо направлення засудженої Зайцевої О.О. до установи виконання покарань з привілейованими умовами тримання".
Деталі: Тюремники пояснили, що Зайцеву засудили за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху), що є злочином вчиненим з необережності.
Згідно з порядком, за яким засудженим визначають вид установи для відбування покарань, особи, засуджені вперше за злочини, вчинені з необережності, направляються до виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання.
В Україні такий сектор для жінок лише один – при державній установі "Покровський виправний центр (№ 79)".
Саме тому Зайцеву направили для відбування до цього виправного центру.
У службі додали, що порядок та умови відбування покарання у цьому центрі організовано відповідно до вимог кримінально-виконавчого законодавства.
Тюремники також додали, що усі в’язниці в Україні працюють над створенням належних умов для відбування кримінальних покарань, щоб забезпечити дотримання прав людини у місцях позбавлення волі, а також попередити подання скарг засудженими до Європейського суду з прав людини.
Державна кримінально-виконавча служба також оприлюднила фото з різних колоній, якими мала на меті показати, що умови у цих закладах не відрізняються від умов у Покровському виправному центрі.
Що було раніше: Адвокат постраждалих Лариса Матвєєва пояснила, що виправні центри, згідно з законом, виконують покарання у вигляді обмеження волі стосовно осіб, засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості. Тоді як Зайцева та другий учасник ДТП Геннадій Дронов, за її словами, були засуджені саме за тяжкий злочин і саме до позбавлення волі (тобто ізоляції) на 10 років.
Знати більше Судний день Зайцевої і Дронова. Історія ДТП, яка сколихнула Харків
Передісторія:
- 4 вересня стало відомо, що Зайцеву і Дронова етапували в різні області за ДТП у Харкові: Зайцева відбуватиме покарання у Покровському виправному центрі №79 у Дніпропетровській області, а Дронов – у Крюковській виправній колонії №29 на Полтавщині.
- Увечері 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської і провулку Мечникова в Харкові Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з Volkswagen Touareg під управлінням Геннадія Дронова.
- У результаті Lexus вилетів на тротуарі збив 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці (4 дівчини і хлопець). Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня 2017 року. Крім того, у результаті ДТП постраждала пасажирка Lexus.
- 26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав Дронова та Зайцеву винними і засудив обох до 10 років позбавлення волі (максимальний термін, передбачений ч.3 ст.286 ККУ). Також водіїв позбавили права керувати транспортними засобами на 3 роки.