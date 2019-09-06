Тюремники пояснили, чому Зайцева у виправному центрі, а не в колонії

Джерело: Державна кримінально-виконавча служба

Засуджена у справі про ДТП з 6 загиблими у Харкові Олена Зайцева відбуває покарання у виправному центрі №79, а не в колонії, тому що це єдиний заклад для жінок з першою судимістю за злочини вчинені з необережності.

Дослівно: "Адміністрація ДКВС спростовує поширену деякими ЗМІ інформацію щодо направлення засудженої Зайцевої О.О. до установи виконання покарань з привілейованими умовами тримання".

Деталі: Тюремники пояснили, що Зайцеву засудили за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху), що є злочином вчиненим з необережності.



Згідно з порядком, за яким засудженим визначають вид установи для відбування покарань, особи, засуджені вперше за злочини, вчинені з необережності, направляються до виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання.

В Україні такий сектор для жінок лише один – при державній установі "Покровський виправний центр (№ 79)".

Саме тому Зайцеву направили для відбування до цього виправного центру.

Покровський виправний центр (№ 79)

У службі додали, що порядок та умови відбування покарання у цьому центрі організовано відповідно до вимог кримінально-виконавчого законодавства.



Тюремники також додали, що усі в’язниці в Україні працюють над створенням належних умов для відбування кримінальних покарань, щоб забезпечити дотримання прав людини у місцях позбавлення волі, а також попередити подання скарг засудженими до Європейського суду з прав людини.

Державна кримінально-виконавча служба також оприлюднила фото з різних колоній, якими мала на меті показати, що умови у цих закладах не відрізняються від умов у Покровському виправному центрі.

Кам’янська виправна колонія (№ 34)

Мелітопольська установа виконання покарань (№ 144)

Що було раніше: Адвокат постраждалих Лариса Матвєєва пояснила, що виправні центри, згідно з законом, виконують покарання у вигляді обмеження волі стосовно осіб, засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості. Тоді як Зайцева та другий учасник ДТП Геннадій Дронов, за її словами, були засуджені саме за тяжкий злочин і саме до позбавлення волі (тобто ізоляції) на 10 років.

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