Зайцеву і Дронова етапували в різні області за ДТП у Харкові

Джерело: "МедіаПорт"

Засуджена до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на Сумській у Харкові Олена Зайцева відбуватиме покарання у Покровському виправному центрі №79 у Дніпропетровській області.

Речниця Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Дар'я Мартинова повідомила, що Олену Зайцеву 2 вересня етапували до Покрова (раніше м. Орджонікідзе).

"Покровський виправний центр 79" facebook установи

Другий засуджений до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на Сумській Геннадій Дронов відбуватиме покарання у Крюковській виправній колонії №29 на Полтавщині. Його туди етапували 28 серпня.

Деталі: Рішення про етапування приймає Державна кримінально-виконавча служба України.

Що цьому передувало: 14 серпня Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Геннадія Дронова і Олени Зайцевої.

Вирок Київського райсуду Харкова, який засудив їх до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки, набув сили.

Також засуджені мають порівну відшкодувати шкоду потерпілим – загалом це понад 7 млн грн.

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