Зайцеву і Дронова етапували в різні області за ДТП у Харкові
Джерело: "МедіаПорт"
Засуджена до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на Сумській у Харкові Олена Зайцева відбуватиме покарання у Покровському виправному центрі №79 у Дніпропетровській області.
Речниця Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Дар'я Мартинова повідомила, що Олену Зайцеву 2 вересня етапували до Покрова (раніше м. Орджонікідзе).
Другий засуджений до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на Сумській Геннадій Дронов відбуватиме покарання у Крюковській виправній колонії №29 на Полтавщині. Його туди етапували 28 серпня.
Деталі: Рішення про етапування приймає Державна кримінально-виконавча служба України.
Що цьому передувало: 14 серпня Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Геннадія Дронова і Олени Зайцевої.
Вирок Київського райсуду Харкова, який засудив їх до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки, набув сили.
Також засуджені мають порівну відшкодувати шкоду потерпілим – загалом це понад 7 млн грн.
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Передісторія:
- Увечері 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської і провулку Мечникова в Харкові Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з Volkswagen Touareg під управлінням Геннадія Дронова.
- У результаті Lexus вилетів на тротуарі збив 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці (4 дівчини і хлопець). Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня. Крім того, у результаті ДТП постраждала пасажирка Lexus.
- 26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав Дронова та Зайцеву винними і засудив обох до 10 років позбавлення волі (максимальний термін, передбачений ч.3 ст.286 ККУ). Також водіїв позбавили права керувати транспортними засобами на 3 роки.