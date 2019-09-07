До «Борисполя» приїхав Зеленський

До аеропорту «Бориспіль», де очікують на прибуття літака з українцями, яких по обміну видає Росія, приїхав президент Володимир Зеленський.

В Бориспіль приїхав президент Зеленський pic.twitter.com/3NjEiJg2n7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 7, 2019

Джерело: УП, Інтерфакс-Україна

Деталі: По приїзді Зеленський пішов до VIP-терміналу.

Крім того, до VIP-терміналу прибули глави силових відомств, зокрема, глава МВС Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, а також командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко, міністр оборони Андрій Загороднюк і генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Родичі полонених вийшли на летовище pic.twitter.com/kMNBrMvlGU — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 7, 2019

Що було раніше: У суботу зранку адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин підтведили, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО "Лефортово" до пункту обміну.

Пізніше російський спецборт «Ту-204-300» під номером RSD092 приземлився в аеропорту «Бориспіль» у Києві.

Згодом літаки особами, які підлягають обміну, вилетіли з Москви та Києва.