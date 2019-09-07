До «Борисполя» приїхав Зеленський

13783 перегляди
Субота, 7 вересня 2019, 12:55
УП

До аеропорту «Бориспіль», де очікують на прибуття літака з українцями, яких по обміну видає Росія, приїхав президент Володимир Зеленський.

Джерело: УП, Інтерфакс-Україна

Деталі: По приїзді Зеленський пішов до VIP-терміналу.

Крім того, до VIP-терміналу прибули глави силових відомств, зокрема, глава МВС Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, а також командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко, міністр оборони Андрій Загороднюк і генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Що було раніше: У суботу зранку адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин підтведили, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО "Лефортово" до пункту обміну.

Пізніше російський спецборт «Ту-204-300» під номером RSD092 приземлився в аеропорту «Бориспіль» у Києві.

Згодом літаки особами, які підлягають обміну, вилетіли з Москви та Києва.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
УЄФА виділило майже 390 млн євро на рахунки Суркіса, а не ФФУ – Der Spiegel
"Прощавай, немита Московіє": звільнені політв’язні розповіли про свої плани
Трамп привітав Україну з обміном: Можливо, перший гігантський крок до миру
Звільнених українців повезли до лікарень, Клих у реанімації
Усі новини
соціум

6 продуктів, які варто купувати не економлячи

Кіно

10 фільмів, які допоможуть вам бути толерантними

екологія

За чистотою повітря в Києві тепер можна слідкувати онлайн