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До «Борисполя» приїхав Зеленський

Субота, 7 вересня 2019, 12:55
До «Борисполя» приїхав Зеленський
УП

До аеропорту «Бориспіль», де очікують на прибуття літака з українцями, яких по обміну видає Росія, приїхав президент Володимир Зеленський.

Джерело: УП, Інтерфакс-Україна

Деталі: По приїзді Зеленський пішов до VIP-терміналу.

Крім того, до VIP-терміналу прибули глави силових відомств, зокрема, глава МВС Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, а також командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко, міністр оборони Андрій Загороднюк і генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Що було раніше: У суботу зранку адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин підтведили, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО "Лефортово" до пункту обміну.

Пізніше російський спецборт «Ту-204-300» під номером RSD092 приземлився в аеропорту «Бориспіль» у Києві.

Згодом літаки особами, які підлягають обміну, вилетіли з Москви та Києва.

Українська правда

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