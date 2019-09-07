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Карпюк: Хочеться прожити решту життя з максимальною користю для України

Субота, 7 вересня 2019, 18:21

Звільнений політв’язень Микола Карпюк хоче прожити подальше життя «з максимальною користю і ефектом для України».

Джерело: коментар Карпюка журналістам по прибутті до аеропорту «Бориспіль»

Пряма мова: Оскільки мені не так багато лишилося, я багато життя прожив, то хочеться його прожити з максимальною користю і ефектом для України.

Про сучасну політику: Хочу розібратися в ситуації, в тому, що відбувається в Україні. Я дуже відстав в інформаційному плані від України.

Я всім писав, що зараз відбувається зміна поколінь в українській владі. Це конфлікт батьків і дітей, тут потрібно терпіння і любов.

…Мені адвокат відправив фото зі з’їзду ядра партії «Голос»… і там аналітика, за червень, 5 партій, які мають пройти. Коли я відкрив фото цієї молоді, я просто просяяв від щастя.

Про найважчий спогад у полоні: У Владикавказі… когось виводять, починають закривати йому голову кульком і скрегіт скотчу, людину вивозять на тортури. А потім його привозять у сусідню камеру, а звукоізоляція там дуже паршива, його прив’язують наручниками, ставлять на коліна, і цей крик мента: «На колени! Не спать!». А той бідолаха стогне, просить: «Дайте мені папір, я напишу все, що від мене треба. Дайте мені поспати просто». Оце найстрашніше, я це не забуду ніколи.

…4 ночі вивозили мене. Підключали електричний струм... але коли сам переносиш – це одна справа. А коли чуєш, як знущаються з інших – набагато складніше.

Про Станіслава Клиха: Він у дуже тяжкому психологічному стані. Будьте з ним обережні, він дуже агресивний.

Те, що я переніс – це одна справа. А коли б ви побачили, що відбувається зі Станіславом, коли у нього всі коліна, лікті просто зчесані. Порівняно з тим, що він пережив, мене, можна сказати, навіть не піддавали тортурам.

Що було раніше: У суботу відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Микола Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

Згодом стало відомо, що Клих після прибуття до "Феофанії" перебуває в реанімації

Передісторія:

  • Миколу Карпюка та Станіслава Клиха засудили в Росії у 2016 році до 22,5 і 20 років відповідно за звинуваченням у вбивствах російських громадян у Чечні в 1990-ті.
  • У суді обидва заявили, що свідчення в них вибивали під тортурами і погрозами розправи над сім'єю, свою провину не визнали.
  • Клих відбував термін у Челябінській області, Карпюк – у Володимирській області РФ.

Українська правда

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Теми: політв'язні
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