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Від Зеленського вимагають поновити Ройтбурда - з’явилась петиція

Неділя, 8 вересня 2019, 02:36

Джерело: Сайт президента Володимира Зеленського

На сайті президента з’явилась петиція з вимогою поновити на посаді директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда, звільненого Одеською обласною радою. 

Деталі: Автори петиції, опублікованої 7 вересня, вимагають від Володимира Зеленського втрутитись у ситуацію навколо звільнення Ройтбурда. Просять поновити його на посаді та перепідпорядкувати музей місту або Міністерству культури. Також до петиції додали  повний звіт команди Ройтбурда за півтора роки. На даний момент петиція зібрала 650 підписів з необхідних 25 тисяч.

На сайті президента Володмира Зеленського з'явилась петиція з вимогою поновити на посаді Ройтбурда.
На сайті президента з'явилась петиція з вимогою поновити на посаді Ройтбурда.
Ганна Грабарська

Дослівно: “Звертаємось до пана Зеленського і вимагаємо відновити пана Ройтбурда на посаді директора та покласти цим край його переслідуванню та цькуванню. Також, просимо перепідпорядкувати музей місту або профільному міністерству. Це не досить логічно та навіть трішки абсурдно, що обласні депутати, які не мають необхідної освіти та відношення до міста, вирішують, як будуть розвиватись міські музеї”.

Читати більше: Ройтбурд: Після Майдану частина Одеси стала більш проукраїнською, частина – більш ватною

Передісторія

  • 4 вересня Одеська обласна рада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею. 
  • За його звільнення проголосував 51 депутат. "За" голосували фракції "БПП", "Опозиційний блок", "Довіряй ділам", окремі депутати "Батьківщини" та інших фракцій. 
  • Після Ройтбурд повідомив про намір оскаржити рішення обласної ради.
  • У той же день Мінкульт пообіцяв вивчити підстави звільнення директора музею. 
  • 8 вересня під стінами Одеської облради відбулась акція “Верните нам Ройтбурда”, яка зібрала близько двох тисяч людей.

Що було раніше

  • Наприкінці 2017 року відомий художник Олександр Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею, проте депутати облради так і не проголосували за його кандидатуру. 
  • Тоді у ситуацію втрутився губернатор області Максим Степанов. 19 березня він призначив Ройтбурда керівником музею.

Українська правда

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Теми: Одесакультурамузеї
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