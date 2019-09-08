Від Зеленського вимагають поновити Ройтбурда - з’явилась петиція

Джерело: Сайт президента Володимира Зеленського

На сайті президента з’явилась петиція з вимогою поновити на посаді директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда, звільненого Одеською обласною радою.

Деталі: Автори петиції, опублікованої 7 вересня, вимагають від Володимира Зеленського втрутитись у ситуацію навколо звільнення Ройтбурда. Просять поновити його на посаді та перепідпорядкувати музей місту або Міністерству культури. Також до петиції додали повний звіт команди Ройтбурда за півтора роки. На даний момент петиція зібрала 650 підписів з необхідних 25 тисяч.

На сайті президента з'явилась петиція з вимогою поновити на посаді Ройтбурда. Ганна Грабарська

Дослівно: “Звертаємось до пана Зеленського і вимагаємо відновити пана Ройтбурда на посаді директора та покласти цим край його переслідуванню та цькуванню. Також, просимо перепідпорядкувати музей місту або профільному міністерству. Це не досить логічно та навіть трішки абсурдно, що обласні депутати, які не мають необхідної освіти та відношення до міста, вирішують, як будуть розвиватись міські музеї”.

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Передісторія:

4 вересня Одеська обласна рада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею.

За його звільнення проголосував 51 депутат. "За" голосували фракції "БПП", "Опозиційний блок", "Довіряй ділам", окремі депутати "Батьківщини" та інших фракцій.

Після Ройтбурд повідомив про намір оскаржити рішення обласної ради.

У той же день Мінкульт пообіцяв вивчити підстави звільнення директора музею.

8 вересня під стінами Одеської облради відбулась акція “Верните нам Ройтбурда”, яка зібрала близько двох тисяч людей.

Що було раніше: