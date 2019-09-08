Литва і Латвія не визнають "виборів" в окупованому Криму

1615 переглядів
Неділя, 8 вересня 2019, 17:54

Литва і Латвія не визнають результатів проведення "місцевих виборів" в анексованому Росією Криму та Севастополі.

Джерело: Інтерфакс-Україна 

Деталі: Заяви про невизнання "виборів" в окупованому Криму зробили глави міністерств закордонних справ Литви і Латвії Лінас Лінкявічюс і Едгарс Ринкевич.

"Литва не визнає сьогоднішні "вибори" у Криму та Севастополі, незаконно анексованих Росією. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і засуджуємо російську окупацію Криму і порушення міжнародного права", - заявив Лінкявічюс.

У свою чергу глава МЗС Латвії підтвердив, що Рига не визнає місцевих виборів, які проводяться незаконно окупованих і анексованих Росією Криму і Севастополі.

"Я підтверджую нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - зазначив Ринкевич.

Раніше українське МЗС закликало міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії з організації і проведення так званих "місцевих виборів" в окупованому Криму і посилити тиск на РФ.

Нагадаємо, 

  • 8 вересня в Росії - єдиний день голосування, в цей день проходить близько 6 тисяч виборчих кампаній і референдумів різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.
  • Прокуратура Криму закликала жителів Криму не брати участі у незаконних виборах, які проводяться на території АР Крим та Севастополя.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Крим анексія вибори Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Сім'я Сенцова перетнула адмінкордон із Кримом та їде до Києва 8 вересня 2019, 12:03
МЗС просить світ посилити тиск на РФ через "вибори" у Криму 8 вересня 2019, 11:26
Прокуратура Криму закликає не брати участь у "виборах" на півострові 8 вересня 2019, 10:44
Усі новини
Головні новини
В окупованому Криму негода забрала життя 6 осіб  
Обмін з РФ: Австралія розчарована видачею Цемаха Росії
Путін розповів Макрону, чого чекає від Києва
Сенцову і Кольченку надали тимчасове житло, з постійним - "вирішують"
Усі новини
їжа

Як зробити макарони вдома

гроші

Як попросити надбавку до зарплати

Лайфхаки

Домашні лайфхаки з очистки дому