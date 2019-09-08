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Литва і Латвія не визнають "виборів" в окупованому Криму

Неділя, 8 вересня 2019, 17:54

Литва і Латвія не визнають результатів проведення "місцевих виборів" в анексованому Росією Криму та Севастополі.

Джерело: Інтерфакс-Україна 

Деталі: Заяви про невизнання "виборів" в окупованому Криму зробили глави міністерств закордонних справ Литви і Латвії Лінас Лінкявічюс і Едгарс Ринкевич.

"Литва не визнає сьогоднішні "вибори" у Криму та Севастополі, незаконно анексованих Росією. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і засуджуємо російську окупацію Криму і порушення міжнародного права", - заявив Лінкявічюс.

У свою чергу глава МЗС Латвії підтвердив, що Рига не визнає місцевих виборів, які проводяться незаконно окупованих і анексованих Росією Криму і Севастополі.

"Я підтверджую нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - зазначив Ринкевич.

Раніше українське МЗС закликало міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії з організації і проведення так званих "місцевих виборів" в окупованому Криму і посилити тиск на РФ.

Нагадаємо, 

  • 8 вересня в Росії - єдиний день голосування, в цей день проходить близько 6 тисяч виборчих кампаній і референдумів різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.
  • Прокуратура Криму закликала жителів Криму не брати участі у незаконних виборах, які проводяться на території АР Крим та Севастополя.

Теми: КриманексіявибориРосія
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