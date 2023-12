Литва і Латвія не визнають "виборів" в окупованому Криму

Литва і Латвія не визнають результатів проведення "місцевих виборів" в анексованому Росією Криму та Севастополі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Заяви про невизнання "виборів" в окупованому Криму зробили глави міністерств закордонних справ Литви і Латвії Лінас Лінкявічюс і Едгарс Ринкевич.

"Литва не визнає сьогоднішні "вибори" у Криму та Севастополі, незаконно анексованих Росією. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і засуджуємо російську окупацію Криму і порушення міжнародного права", - заявив Лінкявічюс.

У свою чергу глава МЗС Латвії підтвердив, що Рига не визнає місцевих виборів, які проводяться незаконно окупованих і анексованих Росією Криму і Севастополі.

"Я підтверджую нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - зазначив Ринкевич.

