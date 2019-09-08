Литва і Латвія не визнають "виборів" в окупованому Криму
Литва і Латвія не визнають результатів проведення "місцевих виборів" в анексованому Росією Криму та Севастополі.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Деталі: Заяви про невизнання "виборів" в окупованому Криму зробили глави міністерств закордонних справ Литви і Латвії Лінас Лінкявічюс і Едгарс Ринкевич.
#Lithuania does not recognize today‘s ‘elections’ in Crimea & Sevastopol illegally annexed by #Russia. We reaffirm unwavering support to #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity, condemn Russia’s occupation of Crimea & continuous breach of international law. @VPrystaiko— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 8, 2019
"Литва не визнає сьогоднішні "вибори" у Криму та Севастополі, незаконно анексованих Росією. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і засуджуємо російську окупацію Криму і порушення міжнародного права", - заявив Лінкявічюс.
У свою чергу глава МЗС Латвії підтвердив, що Рига не визнає місцевих виборів, які проводяться незаконно окупованих і анексованих Росією Криму і Севастополі.
"Я підтверджую нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - зазначив Ринкевич.
#Latvia does not recognise local elections held today in #Crimea and #Sevastopol illegally occupied and annexed by #Russia, I reaffirm our continuous support to #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity #crimeaisukraine #sevastopolisukraine @VPrystaiko @MFA_Ukraine— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 8, 2019
Раніше українське МЗС закликало міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії з організації і проведення так званих "місцевих виборів" в окупованому Криму і посилити тиск на РФ.
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