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Помічник президента розповів, як Зеленський говорить з Путіним

Понеділок, 9 вересня 2019, 09:48
Помічник президента розповів, як Зеленський говорить з Путіним

Помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полоненими і літав за звільненими українцями у Москву, заявляє, що президенти України і Росії говорить на рівних, а їхні розмови конструктивні.

Джерело: інтерв’ю Андрія Єрмака УП

Пряма мова: "За той термін, який я бачу, а я буваю на багатьох перемовинах, позиція нашого президента, ставлення до нього, його вміння вести перемовини, не передбачає, щоб хтось з ним поводився неввічливо. Це була рівна розмова двох президентів". 

"Ні (голос під час цих розмов ніхто не підвищував – ред.). Я думаю, що якби не було конструктивного діалогу між президентами, не відбулося би звільнення".

"Змін у домовленостях ніяких не було. Все, що домовився президент під час телефонної розмови, було здійснено".

Деталі: Він додав, деякі телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним Зеленський проводить сам, а деякі за участі радників.  

За словами Єрмака, під час переговорів Росія не намагалася змінювати тактику поведінки і не пробувала додавати у переговорний процес інших людей. Складнощі, які виникали у процесі звільнення людей, стосувалися "виключно юридичних процедур". Зокрема, того, що українські політв’язні перебували у різних містах Росії.   

Єрмак також додав, що кум президента Росії Володимира Путіна, голова політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук жодним чином не був включений у процес обміну.

За його словами, звільнення Олега Сенцова "забезпечив особисто президент Зеленський", а Росія з першого дня називала прізвище Цемаха серед осіб на обмін.

Єрмак також запевняє, що Зеленський мав консультації з деякими європейськими лідерами, і всі необхідні процедури, на яких наполягала нідерландська сторона щодо Цемаха, були реалізовані.   

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Обмін полоненими: Список українців

Обмін полоненими: Список росіян

Передісторія:

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список тих, хто повернувся до України – тут, список тих, кого видали Росії – тут

Українська правда
Теми: ЗеленськийПутінполітв'язні
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