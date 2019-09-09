Мама і син Сенцова приїхали до Києва: Спасибі, що все витримав

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Понеділок, 9 вересня 2019, 11:00
ATR

Мама звільненого українського режисера Олега Сенцова Людмила разом із онуком Владиславом 8 вересня приїхала з анексованого Криму до Києва, щоб побачити сина.

Джерело: ATR

Людмила Сенцова: "Щастя – ось таке щастя, воно таке несподіване якесь. Всі чекали, що це не він, що його не взяли у цей список, було страшно. А потім, коли побачили літак, – це було щось. Ми з Владіком ледь із розуму не зійшли, стрибали. Дуже добре, дякую за все".

На запитання, що вона скаже синові, коли побачить його, Людмила Сенцова сказала: "Скажу: спасибі, синку, що все витримав, що я тебе бачу і ти все ж таки у мене живий. Все, мені більше нічого не треба".

Вона додала, що збиралася дуже швидко і отримала дуже багато дзвінків від знайомих.

Син Олега Сенцова Владислав також приїхав до Києва вже після звільнення батька з Росії: "Я тата одразу впізнав – і все. Вчора (7 вересня – ред.) по телевізору, з моєю сестрою Аліною Сенцовою. Він потис руку Зеленському – президенту України".

Знати більше: Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

Що цьому передувало: 7 вересня відбувся великий обмін утримуваними особами – Росія відпустила й передала Києву 35 українців, одночасно Україна видала РФ 35 осіб.

В Україну в рамках звільнення прибули 24 військовополонених моряки та 11 політв'язнів, включаючи Олега Сенцова. Кримського режисера зустрічала донька Аліна.

Сенцов провів у російській неволі загалом понад 5 років.

Українська влада надала звільненим із Росії Олегу Сенцову та Олександру Кольченку тимчасове житло, але планує подбати і про постійне житло.

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Теми: Сенцов політв'язні


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