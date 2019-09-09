Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мама і син Сенцова приїхали до Києва: Спасибі, що все витримав

Понеділок, 9 вересня 2019, 11:00
Мама і син Сенцова приїхали до Києва: Спасибі, що все витримав
ATR

Мама звільненого українського режисера Олега Сенцова Людмила разом із онуком Владиславом 8 вересня приїхала з анексованого Криму до Києва, щоб побачити сина.

Джерело: ATR

Людмила Сенцова: "Щастя – ось таке щастя, воно таке несподіване якесь. Всі чекали, що це не він, що його не взяли у цей список, було страшно. А потім, коли побачили літак, – це було щось. Ми з Владіком ледь із розуму не зійшли, стрибали. Дуже добре, дякую за все".

На запитання, що вона скаже синові, коли побачить його, Людмила Сенцова сказала: "Скажу: спасибі, синку, що все витримав, що я тебе бачу і ти все ж таки у мене живий. Все, мені більше нічого не треба".

Вона додала, що збиралася дуже швидко і отримала дуже багато дзвінків від знайомих.

Син Олега Сенцова Владислав також приїхав до Києва вже після звільнення батька з Росії: "Я тата одразу впізнав – і все. Вчора (7 вересня – ред.) по телевізору, з моєю сестрою Аліною Сенцовою. Він потис руку Зеленському – президенту України".

Знати більше: Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

Що цьому передувало: 7 вересня відбувся великий обмін утримуваними особами – Росія відпустила й передала Києву 35 українців, одночасно Україна видала РФ 35 осіб.

В Україну в рамках звільнення прибули 24 військовополонених моряки та 11 політв'язнів, включаючи Олега Сенцова. Кримського режисера зустрічала донька Аліна.

Сенцов провів у російській неволі загалом понад 5 років.

Українська влада надала звільненим із Росії Олегу Сенцову та Олександру Кольченку тимчасове житло, але планує подбати і про постійне житло.

Теми: Сенцовполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Сенцов
Сенцов отримав контузію на фронті
Сенцова підвищили у званні
Фільм Сенцова "Носоріг" отримав Гран-прі на польському кінофестивалі
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: