Зеленський призначив заступників голови Прикордонної служби

Джерело: укази №673/2019 і №674/2019

Президент Володимир Зеленський призначив першого заступника і заступника голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.

Деталі: Першим заступником голови ДПСУ став Володимир Нікіфоренко.

Раніше Нікіфоренко працював в адміністрації ДПСУ на посаді заступника начальника управління соціально-гуманітарного забезпечення та психологічної роботи - начальника відділу.

Заступником очільника відомства призначений Вадим Ченчик.

Працював помічником начальника регіонального управління з міжнародного співробітництва у Східному регіональному управлінні ДПСУ.

Що було раніше: 6 серпня Зеленський звільнив з посади першого заступника та заступника голови Державної прикордонної служби Юрія Гриська та Артура Пімєнова.

Прикордонників призначав на посади п'ятий президент Петро Порошенко. Греська призначили на посаду у 2019 році, а Пімєнова у грудні 2018 року.

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