Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський призначив заступників голови Прикордонної служби

Понеділок, 9 вересня 2019, 19:58

Джерело: укази №673/2019 і №674/2019

Президент Володимир Зеленський призначив першого заступника і заступника голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.

Деталі: Першим заступником голови ДПСУ став Володимир Нікіфоренко.

Раніше Нікіфоренко працював в адміністрації ДПСУ на посаді заступника начальника управління соціально-гуманітарного забезпечення та психологічної роботи - начальника відділу.

Заступником очільника відомства призначений Вадим Ченчик.

Працював помічником начальника регіонального управління з міжнародного співробітництва у Східному регіональному управлінні ДПСУ.

Що було раніше: 6 серпня Зеленський звільнив з посади першого заступника та заступника голови Державної прикордонної служби Юрія Гриська та Артура Пімєнова.

Прикордонників призначав на посади п'ятий президент Петро Порошенко. Греська призначили на посаду у 2019 році, а Пімєнова у грудні 2018 року.

Передісторія:

  • 31 травня Зеленський звільнив генерала армії Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби. 14 червня призначив на цю посаду Сергія Дейнека.
  • Дейнеко був начальником Луганського прикордонного загону до нового призначення, як свідчить електронна декларація, працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Державної прикордонної служби.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаЗеленськийукази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники розповіли, скільки росіян отримали українські візи за рік
Одружився зі старшою на 24 роки жінкою з інвалідністю, щоб виїхати за кордон: молодят викрили
На українсько-польському кордоні зросли черги
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: