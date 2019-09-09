Зеленський призначив заступників голови Прикордонної служби
Джерело: укази №673/2019 і №674/2019
Президент Володимир Зеленський призначив першого заступника і заступника голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.
Деталі: Першим заступником голови ДПСУ став Володимир Нікіфоренко.
Раніше Нікіфоренко працював в адміністрації ДПСУ на посаді заступника начальника управління соціально-гуманітарного забезпечення та психологічної роботи - начальника відділу.
Заступником очільника відомства призначений Вадим Ченчик.
Працював помічником начальника регіонального управління з міжнародного співробітництва у Східному регіональному управлінні ДПСУ.
Що було раніше: 6 серпня Зеленський звільнив з посади першого заступника та заступника голови Державної прикордонної служби Юрія Гриська та Артура Пімєнова.
Прикордонників призначав на посади п'ятий президент Петро Порошенко. Греська призначили на посаду у 2019 році, а Пімєнова у грудні 2018 року.
Передісторія:
- 31 травня Зеленський звільнив генерала армії Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби. 14 червня призначив на цю посаду Сергія Дейнека.
- Дейнеко був начальником Луганського прикордонного загону до нового призначення, як свідчить електронна декларація, працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Державної прикордонної служби.