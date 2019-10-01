Гончарук анонсував проблеми нечесним ФОПам

34183 перегляди
Вівторок, 1 жовтня 2019, 08:20

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що фізичним особам підприємцям не потрібно переживати щодо подальших дій уряду, на відміну від бізнесу, який проводить оптимізацію за рахунок великої кількості ФОПів.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Пряма мова Гончарука в ефірі телеканалу ICTV: "Малим переживати нема чого. Але тим, хто дійсно великий, середній і приховує це, намагається робити з себе 100-200 і більше маленьких приватних підприємців, у тих дійсно будуть проблеми".

Деталі: Прем’єр додав, що уряд навіть з такою категорією бізнесу чинить дуже гуманно, надаючи їм час на перебудову бізнес-моделі, щоб вони працювали в правовому полі.

Як приклад непорядного ведення бізнесу, прем'єр навів ситуацію з ресторанами, де заради оптимізації розрахунки проводяться через кілька ФОПів. У такому разі, за словами Гончарука, чесний заклад програє нечесному.  

Читайте також: Фінансист "Слуги народу" Данило Гетманцев: Податкова амністія буде і вона буде платною

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Гончарук бізнес


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прем'єр-міністр запевнив, що влада не планує підвищувати податки 1 жовтня 2019, 01:40
Кличко пішов судом на Богдана й Гончарука 30 вересня 2019, 15:14
Гончарук прогнозує підписання нової програми з МВФ до кінця року 30 вересня 2019, 12:04
Усі новини
Головні новини
Поліція оприлюднила відео смертельної спецоперації під Києвом
Заступником міністра культури Бородянського стала екс-депутатка з "Самопомочі"
Путін розповів, чого чекає від Зеленського
Російський спецназ зі зброєю в руках десантувався на острів Норвегії – ЗМІ
Усі новини
Медицина

Що не так зі збереженням вакцин в Україні

Досвід

Історія киянки, що зазирнула в очі своєму страху

психологія

6 ознак, що людина на вас "запала" та ще три, що недоречно "впадаєте" ви